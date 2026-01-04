Violeta Isfel quedo destruida tras rechazo de productor en un casting por su peso

Violeta Isfel volvió a abrir su corazón y tocar un tema sensible que muchas actrices han enfrentado en silencio: el rechazo por el físico.

Durante su participación en el podcast Línea Morada, la actriz compartió una experiencia incómoda y dolorosa que vivió en un casting, donde fue descartada por su peso.

La charla, conducida por Mayte Carranco y Gabriela Carrillo, giró en torno a las inseguridades que se generan en la industria del entretenimiento y cómo los comentarios sobre el cuerpo pueden afectar su autoestima.

¿Qué productor rechazó a Violeta Isfel por su físico?

Aunque su testimonio causó impacto, Violeta Isfel no quiso ventilar el nombre del productor ni la producción en la que ocurrió el rechazo. La actriz no busca señalar ni generar polémica directa, sino visibilizar una práctica que sigue siendo común dentro del medio artístico.

Violeta Isfel relató que este episodio ocurrió en una etapa complicada de su vida, cuando atravesaba problemas hormonales y emocionales. “A mí me tocó con un productor, no la estaba pasando bien, estaba por darme depresión y su comentario llegó en el mejor de los momentos”, dijo con ironía, dejando claro que el rechazo no fue solo profesional, sino profundamente personal.

Violeta Isfel / Cortesía del maquillista, internet y redes sociales

Violeta Isfel revela que fue rechazada en un casting por estar “llenita”

Durante el podcast, Violeta Isfel habló sin filtros sobre lo incómodos que le resultaban ciertos procesos de selección, especialmente aquellos que exigían pruebas en traje de baño. “La verdad todos esos castings que tienen que ser en traje de baño me son muy incómodos. Ahora ya no, pero antes sí tuve una época en la que me era incómodo”, confesó.

Sin embargo, lo que más la marcó fue la forma en la que recibió la negativa. Según contó, el productor se tomó el tiempo de llamarla personalmente para explicarle por qué no le daría el papel.

“¿Sabes qué, Viole? No te voy a poder dar el papel porque sí estás muy llenita”, recordó la actriz. En ese momento, dijo que se quedó sin palabras y solo atinó a pensar que, si eso era importante para él, estaba bien, aunque por dentro el golpe fue fuerte.

Violeta Isfel / IG: @violetaisfel

¿Cómo afectó a Violeta Isfel el rechazo en un casting?

Violeta Isfel reconoció que el comentario llegó en uno de los momentos más frágiles de su vida.

Además de los problemas hormonales, estaba intentando tener un segundo hijo, algo que no se estaba dando y que emocionalmente la tenía muy afectada.

“Yo no la estaba pasando bien, traía todo un desorden hormonal, estaba intentando tener un segundo hijo, pero no se estaba dando, estaba pasándola muy mal”, explicó.

La actriz aseguró que quizá hubiera preferido un simple “no” sin explicaciones adicionales. Para ella, el rechazo directo por su físico fue innecesario, a pesar de todo trató de no tomarlo personal con el productor.

