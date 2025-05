Violeta Isfel revela si mermó su salud mental, la polémica por cobro de fotos: “La depresión llegó ruda”

El periodista Gustavo Adolfo Infante compartió hace unas semanas que Violeta Isfel le pidió a una maquillista de ‘De primera mano’ acudir a su cuenta de Instagram, pues ahí encontraría su tarifa de precios, luego de que la mujer le solicitara un saludo para su sobrina.

Lo anterior generó una ola de críticas y malos comentarios para Isfel, quien incluso se dijo, ha llegado a disfrazarse en su afán de pasar desapercibida. Ahora, la intérprete aclara si las opiniones negativas llegaron afectar su salud emocional.

Violeta Isfel

Mira también: Violeta Isfel ahora se disfrazaría para evitar tomarse fotos con sus fans; la llaman “ridícula”

¿Qué dijo la actriz Violeta Isfel sobre el presunto cobro de fotos?

En una reciente entrevista con el medio ‘Publimetro’, Isfel compartió que su postura sigue siendo la misma. Negó una vez más que cobre por fotos y añadió que es posible que alguna empresa que la haya contratado vendiera este tipo de convivencia.

“Saben perfectamente que me tomo fotitos con el primero que llega y hasta el último que se va saliendo de mis funciones. Es bien sabido que yo no cobro por ninguna fotografía de este tipo. Todas las personas que me ven en la calle y se toman una fotografía, aún a pesar de que a veces no tengo los mejores días, siempre trato de tener esa sonrisa llena de gratitud para ellos. Y atenderlos y todo este rollo. Y ya si en algún momento alguna empresa me contrata y vende fotos, pues es otra historia”, dijo.

Violeta Isfel quiere paz en su vida por eso se alejó de sus padres / Instagram

No dejes de leer: Violeta Isfel se toma fotos con sus fans sin cobrarles ¿Quiere limpiar su imagen?

¿Las críticas por supuesto cobro de fotos afectaron la salud mental de Violeta Isfel?

La actriz se sinceró y reconoció que en otra época de su vida: “La depresión es una amiga que llegó de forma ruda”, por lo que aseguró que cuida su energía y procuró hacer caso omiso a rumores y a malos comentarios en redes sociales. Asimismo, aseguró que sus seguidores más fieles saben que nunca ha cobrado por saludarlos o tomarse fotos con ellos,

“Considero importante invitar al público a que genere su propio criterio con respecto a algo. Que no se dejen llevar por chismes que ni siquiera tienen la certeza de si son verdad o no. Y ya con eso se compran una idea para tachar al que se les ponga enfrente. No tengo que defenderme de nada, no tengo que justificar nada. No hay algo en lo que tenga que sobrevivir. Lo que sí hice fue ignorar aquellas cosas que sé perfectamente que no son verdad”.

Violeta confesó que no ha sido fácil lidiar con las constantes críticas y reveló que sigue en terapia para proteger su salud mental, porque el medio del entretenimiento puede ser muy complejo.

“Vengo trabajando en mi interior desde hace ya algunos años. Poder ver estos resultados es gratificante, es emocionante. Me llena de orgullo y al mismo tiempo de fortaleza para continuar creciendo, no solo en mi carrera, sino en todos los aspectos que también están en congruencia actualmente. Y mejor me inclino en mis clases, en mi terapia, en las cosas que sí son realmente importantes para mí, como mantenerme en centro, porque también sé que la depresión es una amiga que llegó a mi vida de una manera muy ruda y no quisiera volver a invitarla”.

Violeta Isfel no quiere reconciliarse con sus padres / Instagram

Seguro te gusta: ¿Violeta Isfel trata mal a los fans? Maquillista a la que le negó un saludo rompe el silencio: “Sentí feo”

¿Violeta Isfel ha considerado disculparse por polémica de cobro de fotos?

Por otra parte, Violeta reconoció que no está dispuesta a ofrecer una disculpa al programa que ventiló el supuesto cobro de fotos, ni a sus seguidores, pues dijo tener la consciencia tranquila y saber que no hizo nada malo.

“Si hubiera hecho algo malo, yo hubiera sido la primera en salir y decir: ‘Oigan, me disculpo’, o ‘sabes qué, sí me equivoqué’. No soy una persona que tenga congojo en aclarar sus errores. Al contrario, si alguien se ha mostrado transparente en este mundo del espectáculo, creo que he sido yo. Entonces, si hubiera hecho algo malo, claro… Pero la realidad es que no puedo justificar o aclarar algo que no pasó”, finalizó.