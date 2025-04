Hermana de Violeta Isfel confirma que sí cobra los saludos, pero no las fotos, así la defiende: “Chismes”

La polémica volvió a tocar la puerta de Violeta Isfel. Hace unos días, la actriz fue duramente criticada por Gustavo Adolfo Infante, quien aseguró que ella se negó a tomarse una foto y enviar un saludo para la hija de una maquillista del programa ‘De primera mano’, donde Isfel fue invitada para promocionar su obra teatral.

A través de su programa de YouTube, Gustavo Adolfo despotricó en contra de Violeta Isfel por negarse a una foto con un miembro del staff de ‘De primera mano’, a quien le recordó que cobra por este “servicio”.

“Resulta que alguien del staff le pidió una fotografía y ella dijo que no, porque cobraba por las fotos. ‘Ay, Violeta’. Le dijeron: ‘Oye, ¿puedes mandar un saludo?’ y ella respondió: ‘No, entra a mi Instagram y ahí están los precios de cuánto cobro por mandar saludos”, expresó Infante, en tono de reproche. Cabe señalar que a la polémica se sumó Johana Vega-Biestro, quien también mostró su desagrado al supuesto rechazo de Violeta a la petición de la maquillista.

Violeta Isfel arremete contra Gustavo Adolfo Infante

Sin embargo, Violeta no se quedó callada. A través de TikTok, respondió a las acusaciones y desmintió tajantemente lo dicho por el periodista:

“Otro que se deja llevar por chismes y mentiras, no bueno, qué horror. Pues mira, eso que dice Gustavo Adolfo Infante no es real. Yo jamás en mi vida he cobrado por una fotografía, jamás”, aclaró.

La actriz, además, defendió su trato con los fans, afirmando que, contrario a lo que se insinuó, suele quedarse al final de sus funciones teatrales para tomarse fotos con quienes la esperan:

“Gustavo Adolfo Infante tuvo ganas de hacer todo un mitote e inventar toda una mentira, porque, pues, él vive de eso”, comentó en una supuesta conversación en Tiktok.

La hermana de Violeta también sale en su defensa, y confirma que sí cobra por saludos

A la defensa de Violeta se sumó su hermana, Krisna, quien salió públicamente a aclarar el malentendido. En un video, Krisna confirmó que aunque Violeta sí cobra por enviar videos personalizados de saludo, jamás ha cobrado por una fotografía a sus fans. De hecho, aclaró que ella ayuda a su hermana a promover estos video saludos personalizados.

“Mi hermana podría decir: ‘No vendo nada’, porque tampoco es que necesite tanto el dinero. Yo siento que (Gustavo) lo hizo (el comentario) para echar mala vibra... Los video saludos los vendemos, pero muy accesibles a las personas. Es más yo hago las publicaciones en mis videos y nunca me habían pelado hasta que un señor que vive del chisme se le ocurrió decirlo”, comentó

Krisna también criticó la manera como se ha exagerado la situación y lamentó que muchas personas estén atacando a Violeta Isfel por esta polémica.

“La gente está así de: ‘¡Dios mío! ¡Cómo es posible que cobra por foto!’, porque andan diciendo que mi hermana cobra por foto. No se pasen. Mi hermana jamás en la vida ha cobrado por foto. No inventen, pero, obvio, hay que meterle más amarillismo al chisme, porque ellos también tienen que comer en su casa”, concluyó la hermana de Violeta Isfel.

