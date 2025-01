Violeta Isfel denuncia malos tratos de Adrián Marcelo: “Fue muy incómodo y raro”

Violeta Isfel, una de las actrices más queridas del medio, ha roto el silencio sobre una experiencia poco grata con Adrián Marcelo, quien ha sido señalado en múltiples ocasiones por comentarios polémicos y actitudes desafortunadas sobre todo contra las mujeres como las que hizo en La casa de los famosos a Gomita, Gala Montes y Briggitte Bozzo.

La también protagonista de la obra La señora presidenta, Violeta relató un episodio que calificó de “incómodo” al coincidir con el influencer regiomontano en un programa de televisión.

Violeta Isfel / Facebook

Te puede interesar: Adrián Marcelo se suma al elenco del programa ‘Hoy’ en enero de 2025

Violeta Isfel comparte detalles de una experiencia negativa sobre Adrián Marcelo

En un encuentro con los medios, Violeta Isfel reveló que su experiencia con Adrián Marcelo ocurrió cuando fue invitada al programa ‘SNSerio’, donde él fungía como conductor. Aunque no recordaba inicialmente su nombre, lo reconoció tras su participación en La casa de los famosos México, lo que trajo de vuelta memorias desagradables:

“Yo nunca consumí su contenido. No es una figura pública que yo consuma. Yo conocía a Adrián Marcelo porque una vez fui al programa, que me trataron terrible. Estuvo muy raro. Fue muy incómodo ir, la verdad, para qué te miento. Yo no sabía quién era él. Para mí eran conductores de un programa que se llamaba ‘SNSerio’ y que me sentí muy incómoda y que no estuvo padre la entrevista”, dijo la actriz.

La experiencia la dejó tan desconcertada que decidió no regresar al show. “Fue hace tantos años, y lo tenía tan desdibujado, ni siquiera sabía que se llamaba así, y me trataron tan raro que para mí fue como: ‘Todo ‘SNSerio’ me trató extraño. Fue incómodo. No regresaré.’ Es todo lo que pasó”, dijo la actriz en un encuentro con los medios.

Por si te lo perdiste: Adrián Marcelo responde a Joanna Vega-Biestro con contundente mensaje: ¿regresó el villano?

Adrián Marcelo criticó la obra La señora presidenta, pero a Violeta Isfel sus palabras no le hacen cosquillas

Pese a los comentarios negativos que Adrián Marcelo realizó sobre la puesta en escena La señora presidenta, Violeta Isfel se mostró optimista respecto al futuro del proyecto. La actriz subrayó que la obra ha tenido una excelente recepción por parte del público y aclaró que su suspensión es temporal debido a un cambio de locación.

“Si dijo, no dijo, hace, no hace, no estoy enterada. Él puede decir misa. Quiero pensar que en esta nueva etapa o nueva temporada podamos contar otra historia, que en lugar de generar polémica, el público se atreva a disfrutarla” Violeta Isfel

¿Qué dijo Adrián Marcelo de la obra La señora presidenta?

Adrián Marcelo no ha ocultado su desprecio por la nueva versión de ‘La señora presidenta’. Desde el primer momento en que se anunció el proyecto, el regiomontano vaticinó un rotundo fracaso, asegurando que sería una ‘obra mugrosa’ que mancharía el legado de Gonzalo Vega. En sus declaraciones, Marcelo ha sido especialmente crítico con la elección del elenco, argumentando que ninguno de los actores actuales está a la altura del talento y carisma del inolvidable primer actor.

“Es una obra mugrosa que va a durar... Ya les gustaría estar a la altura del señor Gonzalo Vega, que van a hacer ‘La señora presidenta’. Que en paz descanse el señor Gonzalo Vega”, aseguró Adrián Marcelo.