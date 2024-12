Adrián Marcelo responde a Joanna Vega-Biestro con contundente mensaje: ¿regresó el villano?

Adrián Marcelo, conocido por sus comentarios sin filtro, volvió a dar de qué hablar tras sus recientes declaraciones sobre las negociaciones para unirse al matutino “Sale el Sol”.

Durante una entrevista con Franco Escamilla en el programa de YouTube ‘Desde el Cerro de la Silla’, el regiomontano afirmó haber rechazado una propuesta de Imagen TV, asegurando que incluso habría ofrecido pagar para que dejaran de insistirle.

“Imagen me dijo: ‘¿Quieres venir a hacer Sale el Sol?’ Me dijo lo que me ofrecían y les dije: ‘Te lo doy a ti para que no me hables; te voy a estar dando esto por semana y no me hables’”, expresó Marcelo, dejando en claro que no estaba interesado en formar parte del proyecto. Sin embargo, no dio detalles sobre la suma propuesta ni las negociaciones que siguieron.

Joanna Vega-Biestro se lanza contra Adrián Marcelo / IG: @adrianmarcelopresenta / @vegabiestro

Joanna Vega-Biestro desmiente a Adrián Marcelo en vivo

Las palabras del creador de contenido no pasaron desapercibidas y llegaron a oídos de Joanna Vega-Biestro, conductora de “Sale el Sol”. Durante una reciente emisión del matutino, Vega-Biestro cuestionó la versión de Adrián Marcelo, asegurando que sí hubo un acuerdo inicial para que el regiomontano se uniera al programa, pero que este optó por otra oferta más lucrativa en Monterrey.

“Adrián Marcelo, vamos a aclarar las cosas, mijo. Anda diciendo que lo buscaron de Sale el Sol. Efectivamente, sí hubo un acercamiento, pero tampoco diga mentiras, mijo, porque sí ibas a venir, nada más que te ofrecieron más dinero en Monterrey”, sentenció Vega-Biestro. Además, destacó que Adrián no debería menospreciar las oportunidades ofrecidas.

Adrián Marcelo le responde a Joanna Vega-Biestro, revela por qué no aceptó entrar a Sale El Sol

Tras las declaraciones de Vega-Biestro, Adrián Marcelo utilizó su cuenta de X, antes Twitter, para responder.

El creador de contenido compartió un mensaje de una seguidora, que fue respuesta a una publicación de Joanna sobre la polémica. En el post de la seguidora se enfatizaba que su decisión de no unirse al matutino fue motivada por su bienestar emocional y la estabilidad de su familia, más allá de cuestiones económicas.

“Adrián Marcelo sí sabe negociar el costo emocional y estar en donde le convenga a sus intereses”, decía la publicación de la usuaria @puenteadriana88 que uso Adrián Marcelo para responder a Joanna.

En el post también decía: “Tu sueldo es precio que le pones a la salud emocional de tu familia, Adrián tiene bien claro que el bienestar de su familia es lo más importante”

Y le recomendaban, no cambiar en manera de sarcasmo: “Juanita nunca cambies, tú eres el ejemplo claro de lo que las “periodistas de espectáculos” están dispuestas a hacer por su silla”

Joanna Vega-Biestro ¡ya respondió!

¡Más leña al fuego! Joana se sumó a la polémica digital con un mensaje matutino que dejó a todos pensando. ¿Será que su ‘buenos días’ va con dedicatoria especial para Marcelo? Y es que a primer ahora de este 11 de diciembre escribió: