Adrián Marcelo y Karina Puente esperan su primer hijo, aseguran

En medio de su conocida polémica con Mario Bezares, la creadora de contenido de espectáculos Chamonic ha sorprendido a sus seguidores al revelar en Instagram que la pareja formada por Adrián Marcelo y su esposa Karina Puente estarían esperando su primer hijo. Esta noticia llega después de que, en su participación en ‘La casa de los famosos México’, el influencer y comediante admitiera que tanto él como su esposa deseaban formar una familia, aunque hasta ese momento no habían logrado concebir.

Según Chamonic, una fuente cercana a la familia habría confirmado la dulce espera: “Me cuentan que Adrián Marcelo y Karina Puente estarían en la dulce espera. ¡Sí, serán papás! Ojalá todo salga bien. Tiempo al tiempo, esperemos que lo desmientan y luego lo confirmen. A mí no me crean, el tiempo es la mejor confirmación”, escribió en su cuenta. Aún no hay confirmación oficial de la pareja, pero los rumores siguen circulando.

Adrián Marcelo y su esposa serán papás / Instagram

¿Por qué Adrián Marcelo y su esposa no han podido tener hijos?

Durante su participación en ‘La casa de los famosos México 2024', Adrián Marcelo abrió su corazón y reveló que él y su esposa habían enfrentado dificultades para concebir debido a un problema de fertilidad compartido. Debido a estos obstáculos, la pareja ha recurrido a tratamientos médicos, buscando alternativas para lograr ser padres.

Adrián explicó que se han sometido a tratamientos en clínicas especializadas con la esperanza de superar estos obstáculos y cumplir su sueño de ser padres. Aunque han probado diferentes opciones, como la donación de óvulos y la fecundación in vitro, aún no han tomado una decisión definitiva sobre si congelar óvulos o continuar con otros tratamientos.

Adrián Marcelo considera la adopción como una opción si no pueden concebir

En una de sus conversaciones más emotivas con la periodista Shanik Berman, Adrián Marcelo abrió su corazón y habló sobre sus sentimientos hacia su esposa y el deseo de formar una familia.

“Mi esposa es... Imagínate cómo la admiro, cómo me siento”, dijo el conductor, visiblemente conmovido. “Como hombre es bien difícil porque ves a tu mujer con ese anhelo y la ves sufrir. Sí te pega mucho porque es una carga muy pesada. Es el sueño del matrimonio también”, confesó, refiriéndose al sufrimiento que su esposa ha experimentado.

A pesar de las dificultades, Adrián y Karina se mantenían firmes en su deseo de ser padres, y aunque la fertilización asistida es una opción, también consideraron la adopción como una posible solución.

“Vamos a llegar a la adopción, si es necesario”, expresó el influencer. Además, destacó lo importante que es su esposa para él, diciendo que “mi matrimonio es lo más sagrado que tengo”, y que su anhelo de ser papá es una de sus prioridades en la vida.

Karina Puente y Adrián Marcelo / Instagram: @karinabridge

¿Quién es Karina Puente, la esposa de Adrián Marcelo?

Karina Analí Puente Acosta, esposa de Adrián Marcelo, nació el 8 de noviembre de 1989 en Monterrey, Nuevo León. Desde joven mostró un gran interés por la música y el baile, aunque decidió estudiar Ciencias de la Información y Comunicación, carrera en la que se graduó en 2013. Más tarde, Karina continuó sus estudios con una maestría en Administración.

La pareja se conoció hace más de 10 años cuando Karina tenía 24 años y coincidieron en el programa ‘Mitad y mitad’ de Multimedios.

