Alex Bezares, hijo de Mario y Brenda, reta a Adrián Marcelo a una pelea ¿Hay tiro? VIDEO

Adrián Marcelo y la familia Bezares siguen en polémica. ¡Va a haber tiro!

Desde que el titular del programa de YouTube ‘Radar’ hizo controversiales declaraciones con respecto a Mario y Brenda Bezares, así como de sus hijos, Alan y Alex, las reacciones y la expectativa sobre una guerra de dimes y diretes siguen al rojo vivo.

Brenda Bezares y Adrián Marcelo / Redes sociales

Te puede interesar: Adrián Marcelo arremete vs. Brenda y Mario Bezares por traición en LCDLFMX: “Si me los encuentro los escupo”

Adrián Marcelo despotrica contra Mario, Brenda Bezares y sus hijos

Hace unos días, el regiomontano acudió como invitado al show de Mike Salazar. En este, dio a conocer lo “resentido” que está con Mario Bezares, ganador de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’. No obstante, lo que llamó la atención fueron sus palabras con respecto a Brenda Bezares y sus hijos, Alex y Alan.

“Deja tú, si te está esperando alguien… Yo me quisiera quedar encerrado, si lo que me está esperando afuera es Brenda Bezares”. Adrián Marcelo

Agregó: “Qué vayan y chin… a su repu… madr… los hijos. Para mí no es de ‘chill’. Ahorita a sus hijos, los tengo bien atravesados. La señora y él me valen ver…, pero si me los encuentro los escupo”.

Lo anterior generó un debate entre cibernautas en redes sociales. Los seguidores de Adrián tomaron con humor sus palabras. Sin embargo, hubo quienes lo tacharon de “no superar” el popular reality de Televisa.

Adrián Marcelo / Captura de pantalla

No te pierdas: Brenda Bezares responde a Adrián Marcelo tras sus fuertes comentarios: ¿indirecta?

Alan y Mario Bezares responden a Adrián Marcelo

Luego de que se volvieron vírales estas declaraciones, Alan Bezares, hijo menor de Brenda y Mayito, le envió un contundente mensaje a Marcelo.

Le recordó algunas polémicas que tuvo en ‘La casa’ con Gala Montes, así como le pidió que superara lo sucedido en ‘La casa de los famosos México’.

Después, ofreció una entrevista en ‘Sale el sol’ en la que lo tachó de “doble cara” y “ardido”. Sin embargo, dejó claro que no querría seguir con la polémica, pese a que le haya contestado de buena manera a su mensaje en ‘X’.

X

Por su parte, Mario Bezares dijo en ‘De primera mano’:

“Adrián es bastante hocicón en sus shows. ya cuando vuelve a transformarse en el ciudadano Adrián, como persona es otra cosa, completamente inofensivo”. Mario Bezares

No te pierdas: Mario Bezares responde a comentarios de Adrián Marcelo: “Es bastante hocicón”

Alex Bezares reta a Adrián Marcelo a una pelea

Aunque Mario aseguró que Adrián Marcelo es “totalmente intensivo” en la vida real, su hijo mayor, Alex Bezares, causó revuelo con su reciente reto a Adrián.

En entrevista para ‘De primera mano’, Alex reconoció que Adrián Marcelo sabe hacer “buena polémica” en redes sociales. Incluso, con temas que están en tendencia, como el nombre de sus papás.

Eso no es todo, lo que llamó la atención fue que propuso una pelea, al estilo UFC, con su hermano, contra Marcelo y uno de sus colaboradores.

“Es parte del juego. Yo digo que estaría bien para generar más lana una lucha en jaula estilo UFC, mi hermano y yo contra Adrián Marcelo y uno de su equipo. Claro, por el bien del entretenimiento mexicano, lo haría. Nada es personal. Yo lo estimo mucho”. Alex Bezares

Aunque el tono fue un tanto en sarcasmo, las declaraciones del DJ causaron polémica en las redes sociales. La mayoría se usuarios etiquetaron a Adrián Marcelo en este clip.

Mira: Hijo de Mario Bezares se vuelve a lanzar vs. Adrián Marcelo: “Está ardido... Qué termine su berriche”

¿Adrián Marcelo contestó a la propuesta de Alex Bezares?

Pese a que en un inicio Adrián sí contestó al mensaje de Alan. En este momento, no ha reaccionado a la contundente propuesta de Alex en cuanto a encontronazo físico. ¿Habrá tiro?

Así lo dijo Alex Bezares: