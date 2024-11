Hijo de Mario Bezares le responde a Adrián Marcelo: “Gala no te peló... Ya no llores”

Adrián Marcelo no ha dejado pasar la oportunidad de hacer chistes y polémicos comentarios en referencia a su experiencia en la segunda ‘La casa de los famosos México’.

Luego de la final del popular reality de Televisa, el regiomontano habló como nunca de lo que vivió en dicho programa. Recordemos que optó por desertar de la competencia después de su fuerte encontronazo con Gala Montes derivado por su comentario: “Una mujer menos que maltratar” tras la eliminación de Gomita.

Ahora, el youtuber ha dado a conocer su polémica opinión con respecto a Gala Montes y Arath de la Torre a través de todas sus plataformas digitales. Se ha burlado de la amistad entre el conductor de ‘Hoy’ y Mario Bezares y a la actriz la ha señalado de “vulgar”.

Adrián Marcelo está “resentido” con Mario Bezares

En esta ocasión, el creador de contenido dio mucho de qué hablar en redes sociales por sus recientes declaraciones en contra de la esposa de Mario Bezares, Brenda.

Si bien, Adrián y Mayito sostenían una buena relación de amistad antes y durante su estancia en ‘La casa’. Las polémicas acciones de Marcelo y su papel de líder del otro bando en el reality, llevaron Mario a crear una mejor química con Arath de la Torre.

Por esta razón, en su más reciente aparición en el show en vivo ‘Zona de desmadre’, el regio mostró el “resentimiento” en contra del ganador de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’.

Adrián Marcelo lanza polémico comentario vs. Brenda Bezares y sus hijos

Las contundentes “burlas” de Adrián no solo fueron hacia Mario, sino que también se fue con todo contra Brenda Bezares y se sumó a los comentarios que la juzgan por supuestamente “robarle” foco a su esposo después del reality.

“Y deja tú, pero si te está esperando alguien... Es que voy a hablar de más y es en vivo. Yo me quisiera quedar encerrado si lo que me está esperando afuera es Brenda Bezares”. Adrián Marcelo

El regio no paró y subrayó que, pese a la “traición” de Mayito, él todavía lo aprecia, pero a quienes “tiene atravesados” son a sus hijos, Alan y Alejandro.

“Qué vayan y chin… a su repu… madre los hijos. Para mí no es de ‘chill’. Ahorita a sus hijos, los tengo bien atravesados. La señora y él me valen ver…, pero si me los encuentro los escupo”, agregó.

Hijo de Mario Bezares le responde a Adrián Marcelo

Luego de que se hicieron virales estas fuertes declaraciones y “advertencias” por parte de Adrián, Alan Bezares, hijo menor de Mario y Brenda, no tardó en reaccionar.

A través de su cuenta oficial de ‘X’, el joven citó el tweet del video en el que Adrián despotricó en contra de su familia. ¡Le dedicó un fuerte mensaje!

De manera sarcástica, Alan hizo referencia a todas las polémicas en las que Adrián ha estado envuelto.

“HAHA ¿Gala ya no te peló, verdad?! ¡Ya no llores güe…! ¡Supéralo! Te está yendo con madre, mejor regálame una milanesa @adrianm10. Acuérdate que tú ganaste ‘La casa de los famosos’, chiquito. ¡Disfruta tu éxito patrón! ¡No escupas pa’ bajo oje… y pórtese bien! ¡Abrazo! Tqm”. Alan Bezares

Aunado a este mensaje, Alan también le dedicó unas palabras a Iván Fematt ‘la Mole’, quien le hizo segunda a Adrián en sus chistes con respecto a su familia.

“@lamolechida y tú también ya déjate de mam… tío! ¡Porque se ve que no quieres quedar mal con mi familia! ¡Porque tú si la respetas, me consta…! ¡Me gustó ese ‘es de chill’ como para alivianar las cosas! ¡Se aprecia! ¡Abrazo!”, agregó, Alan.

@lamolechida y tu tambien ya dejate de mamadas tio! porque se ve que no quieres quedar mal con mi familia! Porque tu si la respetas, me consta…me gusto ese “es de chill” como para alivianar las cosas! Se aprecia! Abrazo! ❤️ — Alan Bezares (@soyalanbezares) November 5, 2024

¿Qué le respondió Adrián Marcelo a Alan Bezares?

Por su parte, Adrián Marcelo no se quedó callado con respecto al contundente mensaje de Alan Bezares. Le respondió:

“Saludos, Alan. Eres una buena persona y te deseo lo mejor a ti y a tu familia”. Adrián Marcelo

Ante estas palabras, usuarios defendieron a Alan Bezares y arremetieron contra Adrián: “Eres un enfermo mental Adrián, ojalá nunca te reproduzcas, porquería humana”. A lo que él replicó: “De momento no estoy pudiendo reproducirme, ntp”.

Al momento, Mario Bezares y Brenda no se han pronunciado respecto a esta controversia.

