Hijo de Mario Bezares se vuelve a lanzar vs. Adrián Marcelo: “Está ardido... Qué termine su berriche”

Adrián Marcelo desató debate en redes sociales por su más recientes declaraciones en contra de la familia Bezares. La mayoría reprobó sus palabras. Sin embargo, hubo quieres “le dieron la razón”.

Ahora, Alan Bezares no se quedó con nada y también despotricó en contra del titular del programa de YouTube ‘Radar’. ¡Lo tachó de doble clara!

Adrián Marcelo se lanza contra la familia Bezares

En el show de Mike Salazar, el creador de contenido expresó su sentir con respecto a su “amistad” con Mario Bezares. Aseguró que él era “lo más cercano a un amigo” en ‘La casa’. Sin embargo, esta terminó debido a su acercamiento con Arath de la Torre.

Eso no es todo, también despotricó contra Brenda y sus hijos. Subrayó que los “tiene atravesados”.

“Deja tú, si te está esperando alguien… Yo me quisiera quedar encerrado, si lo que me está esperando afuera es Brenda Bezares”. Adrián Marcelo

Agregó:”Qué vayan y chin… a su r3.p.ut@ m@.dr3 los hijos. Para mí no es de ‘chill’. Ahorita a sus hijos, los tengo bien atravesados. La señora y él me valen ver…, pero si me los encuentro los escupo”.

Alan Bezares responde a Adrián Marcelo ¿Encontronazo?

Hace unos días, Alan Bezares ocupó su cuenta de ‘X’ y le dedicó un fuerte mensaje a Adrián. Le pidió que superara lo sucedido en ‘La casa de los famosos México’. Incluso, remarcó que Gala Montes, con quien tuvo fuertes encontronazos en el reality, “ya no lo peló”. Por esta razón, arremetió en contra de su familia.

Como era natural, Adrián Marcelo no tardó en reaccionar. Sorprendentemente, el regiomontano simplemente le mandó saludos, así como le deseó lo mejor a toda su familia. ¿Fue sarcasmo?

Hijo de Mario Bezares arremete contra Adrián Marcelo ¡Lo tachó de doble cara!

Pese a que Alan le contestó a Adrián mediante redes sociales, el joven nuevamente externó su postura con respecto a las declaraciones sobre su familia.

A través de una entrevista para ’Sale el sol’, Bezares apuntó que Marcelo es una persona “doble cara”. Esto debido a que frente a ellos “es otra persona”.

“Todos estamos de acuerdo en que está ardido, solo hace falta que termine de hacer berrinche”, dijo Alan.

“Hemos tenido, máximo, cinco interacciones con él. Hemos platicado y me había dicho siempre sobre el respeto que le tenía a mi papá, a mi familia. Ha sido muy buen tipo, pero, justamente, cuando entra en el personaje de televisión se nos va a la yugular y no entiendo por qué, me gustaría luego que me explicara”. Alan Bezares

Eso no es todo, el joven también confesó que sabe cosas “obscuras” de Marcelo. No obstante, tomó la decisión de “no ponerse al mismo nivel”, dado que ellos siempre se han manejado con “amor” y “respeto”.

“Está muy resentido… Qué se enfoque más en lo positivo, en vez de estar enojado con nosotros. Sí, le está yendo muy bien, ¿por qué estaría enojado?”, agregó.

“Claro (que sabemos cosas obscuras de él). Mi papá es un pilar muy fuerte aquí en mi casa, él siempre se ha movido con amor y respeto… Cuándo él llegó aquí, dijo: ‘Yo estoy bien’… No hay manera de ponernos al mismo nivel o estar debatiendo. Él está en lo suyo, nosotros en lo nuestro, nada más que él quiere seguir hablando de eso, hay que esperar que lo supere”. Alan Bezares

¿Adrián Marcelo le contestó a Alan Bezares?

Pese a que el regiomontano no ha contestado a las recientes declaraciones de Alan, él mismo apuntó que, probablemente, Adrián no tardará en responder para “crear contenido en redes” y así obtener ganancias de la polémica.

Parece ser que la controversia con Adrián Marcelo no terminará pronto. Incluso, se dice que aprovechará cada oportunidad para lanzarse contra los integrantes del team ‘Mar’.

Así lo dijo Alan Bezares: