Brenda Bezares responde a Adrián Marcelo tras sus fuertes comentarios: ¿indirecta?

Brenda Bezares, esposa de Mario Bezares, ganador de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’ desató una ola de reacciones en redes sociales al compartir un video en su cuenta de Instagram.

El video fue rápidamente interpretado como una respuesta a las fuertes declaraciones realizadas por el creador de contenido Adrián Marcelo, quien recientemente lanzó comentarios polémicos en su contra.

Adrián Marcelo lanza comentarios negativos contra Brenda Bezares y su familia

La controversia comenzó cuando Adrián Marcelo, durante una entrevista, hizo comentarios agresivos hacia Brenda Bezares y sus hijos. En un tono confrontativo, el creador de contenido afirmó que, si se encontraba con ellos en la calle, les escupiría.

“Para mí no es de chill. Sus hijos ahorita los tengo bien atravesados. Si me los encuentro, les escupo”, declaró Marcelo, lo que rápidamente encendió las redes sociales y generó una avalancha de reacciones.

Adrián Marcelo se unió al hate contra Brenda Bezares

Adrián Marcelo no solo dirigió sus comentarios hacia Mario Bezares, sino que también atacó a Brenda. En un tono sarcástico, el creador de contenido aprovechó la situación para sumarse a las burlas que han circulado sobre la relación de la pareja.

“Y deja tú, pero si te está esperando alguien... es que voy a hablar de más y es en vivo. Yo me quisiera quedar encerrado si lo que me está esperando afuera es Brenda Bezares” Adrián Marcelo

Brenda Bezares responde con un mensaje reflexivo: ¿indirecta?

En medio de esta tensión, Brenda Bezares decidió hacer su aparición en redes sociales. A través de un video en su perfil de Instagram, la esposa de Mario Bezares compartió una reflexión que muchos interpretaron como una respuesta directa a las declaraciones de Adrián Marcelo.

En el video, la exreina de belleza modela varios looks, pero lo que más llamó la atención fue el mensaje que compartió. En una parte del video, se escucha a una experta decir:

“El silencio y la sonrisa son dos armas de las más poderosas. La sonrisa resuelve problemas, pero el silencio los evita”. Esta frase, que Brenda compartió con sus seguidores, fue vista como una respuesta sutil pero contundente ante las provocaciones que ha recibido, con este mensaje deja claro que no abrirá la puerta al conflicto.

Hijo de Mario Bezares respondió a Adrián Marcelo

Además de Brenda, su hijo Alan Bezares también se sumó a la discusión. El joven, conocido en redes sociales, respondió a Adrián Marcelo pidiéndole que disfrutara del éxito que había logrado tras su participación en ‘La casa de los famosos México’. En respuesta, Adrián Marcelo le deseó lo mejor a Alan y a su familia, lo que contribuyó a suavizar un poco el tono de la controversia.

“HAHA Gala ya no te peló verdad? Ya no llores, we! Supéralo! Te está yendo con madre. Mejor regálame una milanesa. @adrianm10 acuérdate que tú ganaste La casa de los famosos, chiquito. Disfruta tu éxito patrón! No escupas pa’ bajo ojete y pórtate bien! Abrazo! TQM.”

Este comentario de Alan se sumó al tono irreverente que ha marcado la controversia, añadiendo más leña al fuego de la discusión entre las dos partes.

