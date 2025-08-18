Adrián Marcelo critica a Facundo en La casa de los famosos México 2025 y revela su mala experiencia con él

En medio del revuelo por la edición 2025 de La casa de los famosos México, el conductor y exhabitante del reality, Adrián Marcelo, ha hecho fuertes declaraciones sobre uno de los actuales participantes: Facundo. Durante una charla en el pódcast Conversaciones, el regiomontano no solo opinó sobre el desempeño del comediante dentro de La casa, sino que también relató una experiencia personal que lo dejó con una mala impresión, todo a raíz de una colaboración que realizó para un contenido de YouTube.

Facundo se burló de la Adrián Marcelo en el estreno de La casa de los famosos México 2025 / Facebook

¿Qué dijo Adrián Marcelo sobre la participación de Facundo en La casa de los famosos México 2025?

En su conversación con Daniel Migraña para el pódcast Conversaciones, Adrián Marcelo hizo una comparación directa entre Facundo y otros concursantes que aparentemente son amigables, pero que, según él, tienen otra actitud fuera de cámaras.

“Ahora que veo al pelón que está en la casa, lo mismito que el otro del que eras fan: el lobo disfrazado de oveja” Adrián Marcelo

El conductor agregó que, en su experiencia, dentro del reality “los más buena ondita son los que primero truenan” y señaló que la imagen pública de Facundo ha estado protegida por el tipo de proyectos que ha realizado en televisión, los cuales, a diferencia del formato en vivo de La casa de los famosos, son grabados y editados. También hizo referencia a su trayectoria, destacando lo que logró en sus primeros programas, pero cuestionando que no haya buscado un crecimiento más allá de trabajar para un par de televisores.

Facundo responde a las declaraciones con Adrián Marcelo / IG: @facufacundo / @adrianmarcelo10

¿Cómo fue la mala experiencia que vivió Adrián Marcelo al grabar con Facundo?

Adrián Marcelo recordó que la colaboración se dio en el pódcast ‘Un porro con’, grabado en Monterrey. Según su versión, Facundo llegó al estudio y desde el inicio mostró una actitud que incomodó a la producción, diciéndoles que no sabían cómo encuadrar una toma.

“No te cuento lo que pasó sin cámaras. Nos volteamos a ver mi socio y yo de '¿Qué está pasando?’, yo me quería ir, trágame tierra” Adrián Marcelo

Adrián describió que solo le bastaron “cinco coronas y un porro” para notar que Facundo no mantenía la misma energía que proyectaba en sus personajes, como el popular Jaime Duende. Además, comentó que esa diferencia de trato entre lo que se ve en pantalla y lo que ocurre detrás de cámaras le hizo entender mejor lo que estaba viendo ahora dentro de la realidad.

