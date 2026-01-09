Adrián Marcelo lanza mensaje devastador, lo borra y desata rumores de divorcio “nunca se casen raza”

Los rumores volvieron a explotar y esta vez con más fuerza. Adrián Marcelo, creador de contenido y exparticipante de La casa de los famosos México, quedó en el centro de la conversación luego de que en redes sociales circulara una supuesta historia que habría publicado y eliminado minutos después, con un mensaje demoledor sobre su vida personal. La frase, breve pero contundente, fue suficiente para que miles de usuarios dieran por hecho que el influencer estaría atravesando un divorcio de su esposa, Karina Puente Acosta. ¿será?

¿Adrián Marcelo confirmó su divorcio con Karina Puente con un mensaje en redes?

La polémica comenzó cuando usuarios comenzaron a compartir capturas de una presunta historia publicada por Adrián Marcelo. En ella se leía una frase que muchos calificaron como devastadora y que rápidamente se volvió viral:

“Los cuatro años más infelices de mi vida, los viví aquí, nunca se casen raza”. Adrián Marcelo

Aunque el creador de contenido no habría especificado nombres ni contextos, la referencia temporal coincidió con la duración de su matrimonio con Karina Puente, lo que llevó a interpretar el mensaje como una confirmación indirecta del divorcio. Además el hecho de que presuntamente la historia fue eliminada poco después, reforzó la idea de que se trataba de una publicación impulsiva, cargada de emoción y arrepentimiento.

¿Adrián Marcelo estaría dispuesto a contar la verdad sobre su presunto divorcio con Karina Puente?

En X, antes Twitter, el creador de contenido Adrián Marcelo sorprendió al publicar abiertamente de su estado emocional en los últimos meses. En ese mensaje se leía:

“Está muy cañón que soy tan exitoso que me vería muy mal expresándoles lo duro que ha sido para mí estos últimos meses en el tema emocional”. Adrián Marcelo

Para muchos seguidores, estas palabras fueron interpretadas como una confesión velada sobre un proceso de separación, desgaste emocional y ruptura matrimonial.

¿Desde cuándo se hablaba de una posible separación entre Adrián Marcelo y Karina Puente?

Los rumores no son nuevos. Desde hace varios meses, seguidores del influencer habían notado la ausencia de Karina Puente en publicaciones recientes, así como la falta de interacciones públicas entre ambos.

Además, hace unos meses, el propio Adrián Marcelo reconoció que su matrimonio con Karina Puente atravesaba una fuerte crisis.

“Te voy a ser sincero también, no puedo ahondar. Ahora que hablas de mi esposa estoy pasando situaciones en las que no sé cuál es mi futuro, no puedo hablar de más, pero me moví. Fueron los riesgos que yo tomé al obsesionarme con mi trabajo y con satisfacer la imagen que se tenía de mí” Adrián Marcelo

Ahora, la presunta historia eliminada vino a reforzar esas versiones que circulaban desde tiempo atrás. Incluso algunos usuarios aseguran que la imagen compartida, en la que se apreciaba lo que parecía ser una casa o departamento, podría insinuar un cambio de residencia, aunque Adrián Marcelo nunca confirmó que ese lugar fuera su hogar.

Adrián Marcelo despotricó contra Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado / Archivo TVNotas, Redes sociales y YouTube: Laura Estrada Periodista

¿Cómo comenzó la historia de amor entre Adrián Marcelo y Karina Puente?

La relación entre Adrián Marcelo y Karina Puente comenzó en 2014, cuando ambos coincidieron en el reality show Mitad y mitad. En aquella ocasión, Karina participó tras ser inscrita por su hermana, quien quería acercarla al mundo del entretenimiento. Después de varios años de noviazgo, la pareja contrajo matrimonio civil en 2021. Un año después, en octubre de 2022, celebraron una lujosa boda en la Riviera Maya, acompañados de familiares y amigos cercanos.

Y desde entonces, Adrián Marcelo siempre se refirió a Karina como un pilar fundamental en su vida.