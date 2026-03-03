Karina Puente, esposa de Adrián Marcelo, es hospitalizada de emergencia; ¿él ya se pronunció? Esto se sabe

La madrugada de este 3 de marzo, la comunicadora Karina Puente, esposa de Adrián Marcelo, preocupó a sus fans y seguidores luego de que se viralizara una imagen en la que aparece desde una habitación de hospital. La foto, difundida a través de sus historias de Instagram, mostró a la influencer con bata médica. ¿Qué pasó con la creadora de contenido?

¿Por qué Karina Puente, esposa de Adrián Marcelo, fue hospitalizada de emergencia?

En el primer video publicado, Karina Puente explicó brevemente lo sucedido: “ Oigan, me caí y terminé aquí ”, comentó desde la cama del hospital. Vestida con bata clínica, la influencer no ofreció mayores detalles sobre las circunstancias del accidente.

Poco después, actualizó su estado de salud con una nueva historia en la que apareció utilizando un cabestrillo. En ese breve mensaje confirmó: “ Fue fractura ”.

Rápidamente se hicieron presentes en redes sociales cientos de comentarios de sus seguidores, quienes compartieron mensajes de apoyo y buenos deseos, mientras esperaban más información.

¿Qué dijo Adrián Marcelo tras la caída de Karina Puente, su esposa?

Internautas han esperado a que Adrián Marcelo, actual esposo de Karina Puente, se hiciera presente con algún comentario o actualización acerca del estado de salud de la comunicadora. Sin embargo, no ha dado detalles en sus redes sociales.

El también comediante ha estado en la conversación digital en fechas recientes, ya que a inicios de este 2026 anunció que se retiraba de la comedia por tiempo indefinido, algo que para muchos era “señal” de que su matrimonio con Puente no estaba bien.

Esta polémica ha acrecentado los rumores de que su relación con Karina ha terminado. ¿Por qué iniciaron las especulaciones?

¿Cómo iniciaron los rumores de una separación entre Adrián Marcelo y Karina Puente?

Las versiones sobre una presunta ruptura entre Karina Puente y Adrián Marcelo comenzaron a tomar fuerza en redes sociales luego de que se difundieran capturas de pantalla de una historia compartida desde el perfil del creador de contenido.

En la publicación aparecía el mensaje: “ Los cuatro años más infelices de mi vida los viví aquí, nunca se casen raza ”, una frase que, aunque no incluía nombres ni explicaciones, coincidía con el tiempo que la pareja lleva casada.

El texto fue interpretado por varios usuarios como una posible indirecta relacionada con su matrimonio, lo que desató especulaciones sobre un eventual distanciamiento.

De acuerdo con comentarios de internautas, la historia habría sido eliminada poco después de su publicación, situación que avivó aún más la controversia y las dudas en torno al estado actual de la relación.

