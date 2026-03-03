Mariazel enfrenta su peor miedo: hospitalizan a su bebé y confiesa: “No se lo deseo a ningún padre”

La actriz y conductora Mariazel vivió uno de los momentos más angustiantes de su vida luego de que su bebé fuera hospitalizado de emergencia este lunes. Lo que debía ser una semana de celebración por su regreso a las telenovelas terminó convertido en un día de incertidumbre, lágrimas y preocupación.

A través de redes sociales, la también presentadora compartió con sus seguidores que atravesó una “noche de terror” con su bebé asegurando que no se lo desea a ningún padre.

¿Qué le pasó al bebé de Mariazel y por qué fue hospitalizado de emergencia?

Mariazel contó que la salud de su hijo se complicó de manera repentina. Sin entrar en detalles sobre el diagnóstico, explicó que todo ocurrió el fin de semana y que la situación los obligó a llevarlo de inmediato al hospital.

En una de las primeras imágenes que publicó en sus historias de Instagram, se veía una sillita de bebé junto a varios medicamentos, señal de que el pequeño estaba recibiendo atención médica constante. Según sus palabras, fueron horas muy difíciles, pues el menor estuvo en riesgo.

Aunque no reveló exactamente qué provocó la crisis de salud, sí dejó claro que la experiencia fue angustiante. La conductora describió lo ocurrido como una “noche de terror”, una frase que de inmediato encendió las alarmas entre sus seguidores, quienes comenzaron a enviarle mensajes de apoyo y buenos deseos.

Con el paso de las horas, la actriz actualizó la información y dio una noticia alentadora: su hijo ya estaba fuera de peligro y evolucionaba favorablemente.

¿Qué dijo Mariazel sobre la hospitalización de su bebé?

Claramente conmovida, Mariazel grabó un video desde el hospital para agradecer las muestras de cariño que recibió. Reconoció que fue un día “muy difícil, muy complicado” y aseguró que no le desea a ningún padre pasar por una situación así.

“Hoy fue un día muy difícil, muy complicado, no se lo deseo a ningún padre, pero está bien, está ya fuera de peligro, se está recuperando, se está recuperando bien, está respondiendo bien”, comentó en Instagram.

También explicó que, aunque todavía no estaba lista para contar todos los detalles, lo más importante era que su pequeño estaba respondiendo bien al tratamiento y recuperándose.

Sus palabras tranquilizaron a sus seguidores, quienes permanecieron atentos a cada actualización. La actriz prometió que más adelante compartirá qué fue lo que ocurrió exactamente y cómo se dio la emergencia médica.

Mientras tanto, dejó claro que su prioridad absoluta es la salud de su hijo y que toda la familia se encuentra mucho más tranquila ahora que el peligro pasó.

¿Cómo fue el regreso de Mariazel a las telenovelas en Corazón de oro?

La hospitalización coincidió con el estreno de “Corazón de oro”, proyecto que marca el regreso de Mariazel a las telenovelas tras 20 años alejada de la actuación. Lo que debía ser una noche de celebración la vivió desde una habitación de hospital.

A través de sus redes, compartió que vio el primer capítulo desde el nosocomio, acompañada de su esposo, Adrián Rubio, y de su pequeño, quien incluso estuvo atento a la pantalla mientras aparecía su mamá en escena.

“A veces la vida te cambia el plan, pero no la gratitud”, escribió la actriz, dejando ver que, pese a las circunstancias, se siente agradecida porque su hijo se está recuperando.

Mariazel da vida a Aurora en la telenovela “Corazón de oro”, una joven de origen humilde, llena de bondad y generosidad que se desenvuelve en la trama protagonizada por Mairyn Villanueva.

