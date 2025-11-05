Mariazel interrumpe dinámica en Me caigo de risa tras inesperado accidente en vivo

La conductora Mariazel vivió uno de los momentos más incómodos en Me caigo de risa. Todo ocurrió durante una dinámica en vivo, cuando un accidente inesperado la hizo detener el juego y provocar carcajadas, miradas de sorpresa y hasta memes. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí te contamos el momento que paralizó a la ‘familia disfuncional’.

¿Qué le pasó a Mariazel en Me caigo de risa y por qué su accidente se volvió viral?

La noche del martes 4 de noviembre, el nombre de Mariazel se volvió tendencia en redes sociales tras protagonizar un momento bochornoso en la nueva temporada de Me caigo de risa, el exitoso programa de comedia de Televisa.

Durante una de las dinámicas del show, la querida integrante de la ‘familia disfuncional’ hizo tanto esfuerzo físico que terminó soltando una flatulencia en vivo. “Se me salió uno”, dijo con total honestidad, provocando una ola de risas entre sus compañeros, incluyendo a Michelle Vieth, el Guana y Faisy, quienes no pudieron seguir con el juego de la risa.

El momento fue captado por las cámaras y rápidamente compartido en redes sociales, donde los fans celebraron la espontaneidad y el humor de Mariazel.

“La más gRaseoasa de la familia jajaja es lo máximo @mariazelzel”, escribió Faisy en tono de broma.

Otros comentarios como:



“Amamos a @mariazelzel, no le importa quemarse en televisión”

“Me encanta que le valga, al final es un ser humano, ¡no pasa nada!”

“Es lo mejor que le ha pasado al programa, ¡qué risa!”

“Ahora sí que me caí de risa”

“Primero el pantalón roto y luego el pedo, ay no @mariazelzel eres bárbara” inundaron X (antes Twitter) e Instagram.

Comentarios en redes por el accidente de Mariazel

¿Ya había tenido Mariazel accidentes similares en Me caigo de risa?

Sí, y no es la primera vez que Mariazel protagoniza un momento incómodo en el programa. En 2021, durante una dinámica con Ariel Miramontes, en su personaje de “Albertano”, la actriz se agachó con tanta energía que su pantalón se rompió por completo en la parte trasera.

El equipo de producción se dio cuenta de inmediato, y aunque Mariazel intentó cubrirse corriendo a su lugar, el momento ya había quedado grabado. Entre risas y pena, sus compañeros le consiguieron ropa para taparse mientras arreglaban el vestuario.

Lejos de ocultarlo, Mariazel compartió el video en su cuenta oficial de Instagram, donde recibió cientos de comentarios positivos y hasta halagos.

Así fue el bochornoso momento:

¿Quién es Mariazel y cómo empezó su carrera en la televisión mexicana?

Mariazel Olle Casals es una actriz, conductora y comediante de origen español que ha conquistado al público mexicano con su carisma y espontaneidad. Nació en Martorell, Barcelona, el 9 de agosto de 1982, pero desde los cuatro años vive en México, país que considera su verdadero hogar. Su formación artística comenzó desde niña, cuando estudió danza y actuación en academias como la de Silvia Derbez, y más adelante en el CEFAT de TV Azteca y el Centro de Formación Artística de Televisa.

Mariazel inició su carrera en TV Azteca, participando en unitarios como Lo que callamos las mujeres y telenovelas como Machos y Los Sánchez. Más adelante se inclinó por la conducción, destacando en programas como Está Cañón con Yordi Rosado, Valles 4 Calles, y sobre todo en espacios deportivos como Más Deporte, ¿A quién le vas?, Zona Puma y Yarda 1, donde mostró su pasión por el fútbol y su afición por los Pumas de la UNAM. Su versatilidad la ha llevado a combinar el deporte con la comedia, algo que pocos logran con éxito.

Desde 2014, Mariazel forma parte de la ‘familia disfuncional’ en el programa Me caigo de risa, donde ha brillado por su sentido del humor, ocurrencias y disposición para participar en los juegos más locos. Su química con Faisy, Michelle Vieth, El Guana y otros integrantes ha sido clave para el éxito del show. Mariazel no teme hacer el ridículo si eso significa provocar una carcajada, y eso la ha convertido en una de las favoritas del público. Su autenticidad, naturalidad y capacidad para reírse de sí misma la han hecho viral en más de una ocasión.