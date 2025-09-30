Conductora de Me caigo de risa expone amenaza de muerte y muestra captura del violento comentario

La actriz y conductora Mariazel Olle, conocida por su participación en Me caigo de risa, publicó en su cuenta de Facebook una captura de pantalla donde se observa un mensaje directo con una amenaza fuerte. La conductora afirmó que no es la primera vez que recibe este tipo de mensajes y lamentó que las redes sociales permitan el envío de amenazas e insultos sin consecuencias claras para los agresores.

Mariazel / Redes sociales

¿Qué dijo exactamente Mariazel conductora de Me caigo de risa sobre la amenaza que recibió?

En su publicación de Facebook, Mariazel, famosa actriz, relató que el mensaje que le llegó a través de un comentario fue muy “duro”. La conductora subrayó que esta frase no era un simple insulto, sino una amenaza directa de muerte que refleja la crudeza de la violencia digital que enfrentan figuras públicas y usuarios en general.

Mariazel recalcó que lo más grave es que se han normalizado en redes sociales insultos, ataques y amenazas que permanecen impunes. La conductora señaló que detrás de una pantalla se esconde “odio que se expresa sin límites” y que, en muchas ocasiones, quienes se atreven a denunciar terminan siendo castigados por las mismas plataformas.

¿Quién publicó el mensaje y cómo lo documentó la conductora de Me caigo de risa Mariazel?

La amenaza que recibió Mariazel fue escrita por un usuario en Facebook, quien dejó el comentario directamente en una de las publicaciones de la conductora. Para dejar constancia del hecho sin exponerse nuevamente a sanciones de la plataforma, Mariazel optó por documentar la agresión en dos pasos: primero describió en un post público lo sucedido, explicando la amenaza con sus propias palabras, y después compartió en sus historias de Facebook una captura de pantalla del comentario original, donde se podía ver el nombre del usuario y el texto completo.

Con esta estrategia, la presentadora buscó exhibir al responsable del mensaje y al mismo tiempo evitar que su publicación principal fuera eliminada o su cuenta bloqueada, como le ocurrió en una experiencia previa al denunciar un caso similar. De esta forma, logró mostrar la evidencia a sus seguidores y alertar sobre el tipo de hostigamiento que enfrenta en redes sociales.

Mariazel / Redes sociales

¿Qué antecedentes tiene Mariazel respecto a amenazas en redes sociales?

Mariazel ha compartido en distintas ocasiones que las amenazas y mensajes de odio no son algo nuevo en su vida digital. En junio de 2024, durante una dinámica con seguidores en redes sociales, la conductora reconoció que ya había recibido advertencias y comentarios violentos de manera esporádica. En ese momento explicó que, si bien la mayoría de los mensajes que recibe son de apoyo, de vez en cuando surgen usuarios que le envían frases con intenciones de intimidarla o incomodarla.

La presentadora detalló que, en uno de esos episodios, al intentar denunciar públicamente las amenazas, fue ella quien terminó castigada por la propia plataforma. Su cuenta de Facebook fue suspendida durante un par de meses después de que compartiera capturas de pantalla con los mensajes originales, lo que generó molestia entre sus seguidores, quienes consideraron injusto que la sanción recayera sobre la víctima y no sobre los agresores.

A pesar de esas experiencias, Mariazel ha señalado que prefiere mantener la calma y exponer estos casos para crear conciencia de la situación. Incluso comentó en ese entonces que, si aquellos ataques fueran constantes por la misma persona tomaría acciones legales o medidas de protección. Sin embargo, en esta ocasión no ha dado a conocer si tomará medidas legales.

