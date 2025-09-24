¿Guana le dejó ganar la salvación a Aldo de Nigris para ser eliminado de La casa de los famosos México?

Luego de 57 días de competencia el actor y cantante, José Luis Rodríguez ‘Guana’, fue el octavo eliminado de La casa de los famosos México. El famoso fue tachado como traidor por votar en contra de Shiky y Dalilah Polanco, integrantes del cuarto Día, situación que le acarreó innumerables críticas negativas en redes sociales. En esta ocasión, el histrión reveló a TVNotas si él perdió apropósito para ser el eliminado del reality. ¿Será?

Guana nomino a Dalilah Polanco y a Shiky en la pasada gala de nominación de La casa de los famosos México / Captura de pantalla

¿El hate que recibió Guana en La casa de los famosos México 2025 fue por la maldición de Me caigo de risa?

TVNotas tuvo oportunidad de charlar con José Luis Rodríguez “Guana” y nos expresó su sentir a casi 48 horas de haber salido de La casa de los famosos México.

“Me encuentro muy abrumado, pero a la vez contento. Me sorprendí en muchas pruebas de La casa que yo daba por perdidas. Sin embargo, las entendí muy bien, di todo lo que tenía que hacer físicamente. Ahora, estoy abriendo los ojos y viendo otras perspectivas para entender a la gente, cómo lo vivieron desde afuera, quiero entender el hate ”, mencionó.

Además, el comediante descarta que haya una maldición entre los integrantes del programa Me caigo de risa que entran al reality, ya que Mariana Echeverría también fue muy criticada durante su participación en el mismo y él atribuye a que, más que maldición, en su caso hubo un poco entendimiento las reglas de la competencia.

Guana y Me caigo de risa / Redes sociales y canva

¿"Guana” se dejó perder en el “Elevador del destino” para ser el siguiente eliminado de La casa de los famosos México?

En la última prueba del elevador fue muy comentado un error que José Luis Rodríguez “Guana” tuvo en una respuesta que era muy obvio para parte del público, lo que despertó teorías de que se dejó perder, presuntamente, porque ya percibía el rechazo que había hacia él, pero éste se defiende.

“Esa pregunta de que el cuarto Día parecía un congelador me sigue mortificando, era muy obvia porque todos sabíamos que era helado y por eso no la contesté de esa manera. Y yo recuerdo que cuando entramos sí había sido un desastre porque los colchones estaban aventados y la ropa tirada por todos lados. Nunca me hubiera dejado perder, yo qué más hubiera querido ganar esa salvación para continuar. Quién no quiere seguir a dos semanas del final y más que ayer dieron el boleto para la final. Hubiera sido muy tonto darme por vencido para ver qué estaba diciendo la gente afuera”. “Guana”, en entrevista con TVNotas

Finalmente, nos expresó quién es su favorito para ganar. “ Dalílah Polanco, porque es mi hermana del alma y se ha estado librando y salvando semana con semana , está resurgiendo como el Ave Fénix desde abajo”, dijo,

¿Qué audiencia alcanzó La casa de los famosos México y cuántos fueron los votos el domingo 21 de septiembre de 2025?

La casa de los famosos México 2025 entró a su recta final, reafirmándose como el programa de TV líder en audiencia dominical al registrar un alcance de más de 15.4 millones de televidentes en su octava gala de eliminación.

El impacto del reality en el público se mantiene, y el pasado domingo se contabilizaron 17.3 millones de votos para elegir quién abandonaba la casa entre Aldo de Nigris, “Guana”, Shiky y Dalílah Polanco.

