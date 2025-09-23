¿Fraude en La casa de los famosos México? Fans aseguran que Mar Contreras no iba a ser la primera finalista

La reciente dinámica por un lugar en la final de La casa de los famosos México 2025 ha desatado una tormenta en redes sociales. Todo ocurrió cuando Mar Contreras consiguió el ansiado boleto dorado tras elegir uno de los cofres lo que la convirtió en la primera finalista del reality. Sin embargo, lo que parecía un triunfo legítimo pronto se convirtió en el centro de la controversia debido a los señalamientos de internautas que notaron presuntas irregularidades en la competencia.

¿Qué pasó con los cofres en La casa de los famosos México sobre la dinámica del primer finalista?

Durante la dinámica, los participantes debían elegir entre diversos cofres, uno contenía el boleto dorado que aseguraba el pase directo a la final. En las transmisiones en vivo, se observará cómo Mar Contreras, integrante del team Noche, dudaba entre varias opciones antes de tomar un cofre. Fue en ese momento cuando las cámaras captaron a Aldo de Nigris, desde las gradas, realizando un movimiento con la cabeza y levantando la ceja y el brazo, lo que los internautas interpretaron como una señal clara para guiarla hacia el cofre correcto.

El video, viralizado en redes, muestra el instante exacto en que Mar toma la decisión, lo que ha reforzado las sospechas de quienes aseguran que la producción presuntamente intentaba repetir una jugada vista en la primera temporada, cuando Poncho de Nigris alertó a Nicola Porcella sobre cuál caja elegir. En aquella ocasión, el peruano resultó ganador frente a la boxeadora Mariana “Barby” Juárez, lo que desató comentarios similares sobre un posible acomodo previo en el juego.

Aldo de Nigris tiene un gran gesto con Mar Contreras ¿le regaló su sudadera? / Instagram

Además, los seguidores del programa argumentan que las cajas con los boletos supuestamente estaban todas colocadas detrás de Dalilah Polanco, lo que alimenta las teorías de que la producción presuntamente buscaba coronarla como primera finalista. No obstante, la intervención de Aldo habría cambiado el rumbo del reto, beneficiando a Contreras y provocando el enojo de una parte de la audiencia.

Hasta el momento, ni la producción, ni los conductores del programa han dado declaraciones sobre lo ocurrido, dejando la polémica abierta. Lo cierto es que el resultado sigue siendo tema de conversación entre el público, y mientras no existe una postura oficial, la sombra de la duda continuará acompañando a Mar Contreras en su camino hacia la final de La casa de los famosos México 2025.

¿Cuándo es la final de La casa de los famosos México 2025 ?

La gran final de La casa de los famosos México está programada para el domingo 5 de octubre de 2025. Será una gala especial en la que se anunciará al ganador o ganadora de esta tercera temporada, junto con los finalistas que sobrevivieron la última ronda eliminatoria.

El episodio final comenzará alrededor de las 20:30 horas del centro de México, y será transmitido simultáneamente por Las estrellas y la plataforma ViX en el 24/7. En ese cierre se definirá, entre los seis concursantes que hayan llegado hasta ese momento, quién se lleva el premio de 4 millones de pesos.

