¿Aarón Mercury explotó y pidió salir de La casa de los famosos México? ¡Sale llorando del confesionario!

Aarón Mercury protagonizó un momento de alta tensión en La casa de los famosos México 2025 tras una pregunta de una fan sobre su madre, que él consideró “mala leche”; el influencer reaccionó visiblemente molesto, lloró en el confesionario y, según usuarios en redes, incluso amenazó con abandonar el reality. ¿Será?

No te pierdas: Aarón Mercury explota en La casa de los famosos México: ¿qué pasó tras la pregunta sobre su madre?

Aarón Mercury molesto por la pregunta que le hicieron durante la gala de eliminación de La casa de los famosos México / Captura de pantalla

¿Qué pregunta hizo enojar a Aarón Mercury en La casa de los famosos México 2025?

Durante la gala del 21 de septiembre, una fan cuestionó al Aarón Mercury en La casa de los famosos México de la siguiente manera: "¿Qué sentirías de ver a tu mamá en el lugar de Dalílah y que hubiera hombres como tú diciéndole las cosas que dices en los posicionamientos y cuando crees que nadie te escucha?”

En respuesta, Mercury aseguró que cada habitante sabía a lo que se arriesgaba al entrar a ‘La casa’ y considera que Dalilah no es una “víctima”.

Aarón Mercury “Conozco a mi madre, sé cómo es, y ella actuaría… Está difícil la pregunta. Al final, se nos explicaron las reglas al entrar a este juego, no hubo engaño y sabíamos que se iban a tener que posicionar y todos teníamos que dar y recibir; aquí nadie es víctima ni se trajo con engaños”

Posteriormente, el propio Aarón consideró que la producción presuntamente le hizo esa pregunta para “desprestigiarlo” ante el público.

“Yo la siento como que es un, medio intentando hacer quedar mal, es como, sabes, desde mi perspectiva, si escucho: ‘¿te gustaría que le hablen así a tu madre?’ es como de ¿qué dijo?, sabes”. Aarón Mercury

Mercury aseguró que la pregunta fue malintencionada y que quienes no siguen el reality solo se quedarán con una imagen negativa de él: “Tenga o no repercusiones, la intención con la que haces esa pregunta. No tanto como si me hiciera quedar mal, pero ¿neta elegiste esa pregunta?”, reclamó.

Incluso Abelito, otro habitante de La casa de los famosos México, opinó que la producción buscaba generar conflicto:

“La casa lo que quiere lograr es un movimiento donde haya más acción”, dijo. Abelito

Checa: ¿Aldo De Nigris, Elaine Haro y Aarón Mercury le quitarán el protagónico a Adela Noriega en “Amor real”?

Aarón Mercury en cena de nominados.

¿Aarón Mercury pidió salir de La casa de los famosos México tras la polémica pregunta sobre su mamá?

La tensión no terminó ahí. El lunes 22 de septiembre, tras una tarde aparentemente tranquila, Aarón Mercury fue llamado al confesionario de La casa de los famosos México. Minutos después, se le vio llorando en el cuarto, lo que encendió las alarmas entre sus fans.

En redes sociales comenzaron a circular versiones de que el influencer fue regañado por la producción por sus comentarios en el baño y por el posicionamiento que hizo contra Dalílah Polanco.

“Aaron tuvo una discusión súper fuerte con ejecutivos del programa por haber permitido que mencionaran a su mamá e incluso amenazó con salirse”, se lee en la cuernta de Lolita Mercury de X.

Los fans no tardaron en reaccionar: “Aaron estaba súper feliz hace unos minutos, acto seguido lo llaman al confesionario y sale así. ¿Qué rayos le dijeron?. No vamos a permitir que amedrenten a Aaron así”, agregaron.

Hasta ahora, la información se mantiene en calidad de rumor, pues ni Aarón Mercury ni la producción han hablado al respecto. Aunque la cuenta de ‘Serios y sinceros’ publicó en sus redes sociales que dicha información es MENTIRA.

Mira: Filtran video de Aarón Mercury y Aldo de Nigris en La casa de los famosos México ¿siendo más que amigos?

Aaron estaba súper feliz hace unos minutos acto seguido lo llaman al confesionario y sale así. Qué rayos le dijeroooon? 🤬😤🤬 Ojito @ronogueron

No vamos a permitir que amedrenten a Aaron así #LaCasaDeLosFamososMx#LCDLFMX3pic.twitter.com/lkHjoUuyIC — 𝘽𝙚𝙡𝙡𝙖⋆ (@lavidaaesbella_) September 23, 2025

¿La producción de La casa de los famosos México busca desprestigiar a Aarón Mercury?

La joven que hizo la pregunta a Aarón Mercury también se pronunció en redes sociales, asegurando que no fue manipulada por la producción y que su intención no fue atacar a la madre de Aarón Mercury.

“Ninguna producción me obligó. Hice esa pregunta en un momento en que no tenía nada que hacer. Jamás me metí con la mamá de Aarón Mercury, solo di un ejemplo hipotético”, explicó.

Sheila Rogerio y Aarón Mercury / TikTok: sheila.rogerio y redes sociales

Además, defendió su postura y criticó a las fans del influencer:

“Las fans están cegadas. Deberían preguntarse si realmente todo lo que dice y hace Aarón está bien. Ha sido muy grosero con Dalilah”. sheila.rogerio, vía TikTok (“Liliana” según Galilea Montijo)

La joven también denunció que ha recibido amenazas por esta situación y responsabilizó directamente a Aarón Mercury si algo le llegara a pasar.