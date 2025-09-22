¿Aldo De Nigris, Elaine Haro y Aarón Mercury le quitarán el protagónico a Adela Noriega en “Amor real”?

El fenómeno que ha desatado La casa de los famosos México 2025 no solo se queda dentro de las paredes del reality. Tres de sus concursantes más jóvenes, Aldo de Nigris, Aarón Mercury y Elaine Haro, están dando de qué hablar fuera del show, pues los fans ya los imaginan en un proyecto completamente distinto: nada menos que en el remake de la icónica telenovela Amor Real. La idea cobró fuerza luego de que la productora Carla Estrada reaccionara en redes sociales a las peticiones del público y hasta jugara con la posibilidad mostrando montajes de los tres famosos como protagonistas.

¿Aldo de Nigris, Elaine Haro y Aarón Mercury serán los nuevos protagonistas de “Amor real”?

¡El fandom está desatado! La tercera temporada de La casa de los famosos México ha sido un fenómeno imparable, y tres de sus participantes se han robado el corazón del público: Aldo de Nigris, Elaine Haro y Aarón Mercury. La química entre ellos, especialmente como parte del famoso cuarto noche, ha sido tan poderosa que los fans ya los quieren ver juntos en la pantalla chica… ¡pero esta vez en una telenovela!

La petición no es cualquier cosa. Fue tan fuerte que llegó a los oídos de Carla Estrada, una de las productoras más icónicas de melodramas en México. A través de sus redes sociales, Carla reveló que ha recibido múltiples mensajes de seguidores pidiéndole que considere a estos tres como protagonistas del remake de “Amor real”, la exitosa novela que en su momento fue encabezada por Adela Noriega, Fernando Colunga y Mauricio Islas.

Y no solo lo dijo, ¡lo mostró! Estrada compartió imágenes editadas donde colocó los rostros de los famosos sobre los personajes originales. A Aldo de Nigris lo puso como Manuel Fuentes Guerra, papel que interpretó Fernando Colunga; a Aarón Mercury como Adolfo Solís, que fue de Mauricio Islas; y a Elaine Haro como Matilde Peñalver y Beristáin, el icónico personaje de Adela Noriega.

¿Qué dijo Carla Estrada, la productora de “Amor real”, sobre Aldo De Nigris, Elaine Haro y Aarón Mercury como protagonistas?

Aunque la idea ha emocionado a miles, Carla Estrada fue clara: “Me han escrito mucho que les gustaría que hiciera una nueva versión de Amor Real con Elaine Haro, Aarón Mercury y Aldo de Nigris ¿Se imaginan?”. La productora no ha dado luz verde oficial al proyecto, pero el simple hecho de que haya compartido las imágenes ha desatado una ola de especulaciones y entusiasmo.

Los fans no han parado de comentar en sus publicaciones, asegurando que Elaine Haro tiene el porte y la dulzura para ser la nueva Matilde, mientras que Aldo de Nigris podría sorprender como galán de época. Por su parte, Aarón Mercury, con su carisma y estilo, sería un Adolfo Solís muy diferente, pero igual de cautivador.

La idea de ver a estos tres talentos emergentes en una producción de época ha generado revuelo, especialmente porque los tres han demostrado tener madera para la actuación y una conexión especial con el público.

