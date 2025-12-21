Natalia Álvarez hace contundente revelación sobre Andrea Rodríguez, su mamá ¿Es muy estricta con su trabajo?

Natalia Álvarez asegura que su mamá, Andrea Rodríguez, es un apoyo muy importante para su carrera y que sus consejos la han ayudado en su desempeño. Sin embargo, revela que no todo es color de rosa, ya que la productora es severa con ella. T

Natalia Álvarez comparte cómo la productora Andrea Rodríguez, su mamá, la exige al máximo en su trabajo. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Natalia Álvarez sobre cómo es con ella Andrea Rodríguez, su mamá, en su trabajo como actriz ?

“Es muy estricta, cañón. Un día, en uno de mis llamados, me vio hacer una escena y, al salir de grabar, me dijo: ‘La verdad, no te salió tan bien, pero no se dieron cuenta’”, dijo Natalia Álvarez sobre cómo es su mamá Andrea Rodríguez en el ámbito profesional durante una entrevista con TVNotas.

“Al otro día que vio la escena en TV, dijo: ‘No se vio tan mal. A lo mejor fui un poco crítica’. Le respondí: ‘No te preocupes’ (ríe). Obviamente me ha ayudado tener una mamá que me exija lo mejor. No me pone castigos, es un amor cuando quiere”.

Andrea Rodríguez es la productora de Hoy y también ayuda a su hija a incursionar en el mundo artístico. / Foto: Redes sociales

¿Cómo es para Natalia Álvarez grabar escenas de besos?

Natalia Álvarez reveló a quién le ha pedido ayuda para grabar escenas de besos. “En la novela Papás por siempre interpreto a ‘Jenni’ y, en los primeros besos que tuve con ‘Poncho’, todos los de Hoy me enseñaron cómo hacerlo. Galilea Montijo, Andrea Escalona, Tania Rincón, Paul Stanley y Raúl Araiza fueron mis coaches. Me dijeron: ‘Primero relájate y luego haz esto’. Siempre están todos para ayudarme”.

“Mi mamá me apoya, aunque me quiera ‘matar’ en las noches (ríe). A veces me dice: ‘Natalia, llevo produciendo todo el día un programa, no te quiero ayudar’. Sin embargo, termina haciéndolo: ‘A ver, mi amor, vamos a darle una repasada. Esto te salió y lo otro, ensáyalo’. Eso me ha funcionado mucho”.

El proyecto en el que participa le ha permitido hablar de temas íntimos con Andrea. “En la novela se habla de enfermedades de transmisión sexual y de las primeras veces. Antes no había tanta confianza de hablarlo con ella. De alguna forma, esto me ayudó”.

Natalia Álvarez deja entrever la rigurosidad de su madre Andrea Rodríguez, productora de Hoy, para que haga cosas excelente. / Foto: Redes sociales

¿Cómo le va en el amor a Natalia Álvarez, actriz mexicana?

Compartió cómo reacciona Andrea Rodríguez cuando le presenta a sus ligues: “Al principio es lindísima y no los critica. Hasta me ha dicho: ‘Mi amor, estoy muy feliz por ti’. Cuando le cuento que ya no hablamos, responde: ‘Ay, qué bueno, era un menso’. Es muy sincera. Ella quiere que lo arruine yo, para luego decirme que también pensaba lo mismo. No salí noviera. Soy muy especial. En mi casa somos puras mujeres. No estoy acostumbrada a convivir con hombres. Este año me comeré las 12 uvas e intentaré pedir que me vaya mejor en esos temas”.

Finalmente, habló de su participación en Somos familia, producción de Ignacio Sada. “Estoy emocionada y agradecida por la oportunidad. ‘Esmeralda’ es el nuevo personaje que interpretaré. Es una manicurista y estilista. Estoy segura de que el público lo disfrutará muchísimo”.

