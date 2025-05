Productora de ‘Hoy’, Andrea Rodríguez, despidió a la hija de Raúl Araiza: “Por él estaba aquí”

Hay polémica en el programa ‘Hoy’. La semana pasada, la edición 1472 de TVNotas, el periodista Javier Ceriani, en su columna, aseguró que Galilea Montijo le había hecho ‘macumbada’ (brujería) a un ex.

Además, corrió la noticia de que Roberta, hija de Raúl Araiza, había sido despedida del matutino. Una persona allegada a la producción cuentó a TVNotas qué pasó.

Hija de Raúl Araiza / IG @andy_rodriguez, Archivo @andy_rodriguez, Archivo TVNotas, redes sociales y , redes sociales y YouTube: Hoy

Te podría interesar: ¿Adiós a ‘Las estrellas bailan en Hoy’? El matutino estrenará nuevo reality de famosos

¿Por qué Andrea Rodríguez despidió a la hija de Raúl Araiza de ‘Hoy’?

Persona allegada a la producción de ‘Hoy’ “Roberta entró a la producción hace 2 años por recomendación de su papá, Raúl Araiza, que le pidió el favor a Andrea. Roberta llevaba invitados a los segmentos de tendencia, moda y estilo. Fue una chica responsable, pero la realidad es que Andrea ya ¡no la soportaba! Buscó un pretexto para despedirla. Hace unos días la chica pidió permiso para ausentarse por un problema personal. La productora le cayó en la mentira, ya que andaba de paseo con amigas. Andrea tiene un carácter fuerte, explosivo, grosero. Desde febrero quería correrla”.

“Fue el 6 de febrero pasado. En el festejo del cumpleaños de Andrea, en Valle de Guadalupe, Baja California, en un hotel. Fueron muchos amigos suyos, como Bernardo Moreno, quien era estilista de Galilea”, relató.

“En el festejo, todos la pasábamos muy bien. Andrea se tomó unos drinks y, ya entrada la noche, se le subió el carácter y frente a todos le gritó a Roberta: ‘No sé qué haces en mi programa, si eres ¡una hu3v0n4! Estás porque tu papá me pidió el favor’. Roberta salió del lugar llorando”, indicó.

“Llamó a su papá y le contó lo que había sucedido. Raúl, aunque ama a su hija, le enseña a enfrentar los problemas. Le dijo que es mayor de edad y que estas situaciones pasan en los trabajos. Que él no podía hacer nada y que lo resolviera”, narró.

Andrea Rodríguez / IG @andy_rodriguez, Archivo @andy_rodriguez, Archivo TVNotas, redes sociales y , redes sociales y YouTube: Hoy

Checa: ¿Diego de Erice queda fuera de ‘La casa de los famosos México’? Exhibe que no hay suficientes patrocinadores

¿Andrea Rodríguez, productora de ‘Hoy’, es grosera con los conductores?

“A la productora no la quieren tanto, por eso los conductores principales no acudieron al festejo. Le tiran mala onda, porque les marca mucho que no quiere verlos metidos en publicaciones escandalosas y ella es la primera. Todos supimos lo que pasó en su cumpleaños y fue la comidilla. Le reclamó a Galilea por la nota de la brujería que sacaron. Por otro lado, corrió a Bernardo (Moreno, el exestilista de Galilea) hace 2 semanas”, manifestó.

“Desde hace un año lo acusan supuestamente de maltratar a una maquillista. También fue acusado de presunto acoso sexual a Jorge Losa. La situación llegó a recursos humanos y al sindicato de Televisa. Sin saber si fue cierto, Andrea lo despidió”. Persona allegada a la producción de ‘Hoy’

Sobre el despido de la hija de Raúl, nos dijo: “De hecho, el miércoles pasado, hizo alarde con la producción en el foro. Soltó el veneno y dijo: ‘Raúl pagaba el sueldo de su hija. No estaba en nómina y por él estaba aquí’. Se quiso limpiar”.

“Como productora tiene un papel muy importante, pero debería ser más seria y no abusar del poder”, concluyó

Andrea Rodríguez y exestilista de Galilea Montijo / IG @andy_rodriguez, Archivo @andy_rodriguez, Archivo TVNotas, redes sociales y , redes sociales y YouTube: Hoy

¿Quién es Roberta Araiza, hija de Raúl Araiza?

Tiene 28 años. Estudió Gastronomía e hizo diversas especializaciones.

En 2023, se integró al matutino ‘Hoy’

Tiene una hermana, Camila, quien destaca en el modelaje y la creación de contenido.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .

Mira: ¿Galilea Montijo estará de luto? Vidente hace escalofriante predicción sobre la muerte un familiar cercano