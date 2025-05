¿Galilea Montijo estará de luto? Vidente hace escalofriante predicción sobre la muerte un familiar cercano

Luego de que Galilea Montijo fuera señalada por una fuente cercana, de supuestamente haber llevado a cabo brujería en un ex, el coach espiritual de los famosos, Francisco Javier, dio a conocer una escalofriante predicción sobre la conductora del programa ‘Hoy’.

En la última edición de TVNotas, Javier Ceriani compartió la información de una fuente cercana a Galilea Montijo, quien reveló que la conductora supuestamente acudiría a la brujería en el momento en que empieza un nuevo proyecto o bien para alejar las malas intenciones.

En esta ocasión, Ceriani cuestionó que este tipo de acciones podría traer irreparables consecuencias, tal como la pérdida de un ser querido muy cercano. ¿Será?

Javier Ceriani habla del poderoso ritual de Galilea Montijo a su ex / Redes sociales / Archivo TVNotas

Te puede interesar: Sofía Niño de Rivera habría sufrido fuerte desplante de las conductoras de ‘Netas divinas’ ¿No la quieren?

¿Cuál fue la predicción de Francisco Javier sobre la muerte de un familiar de Galilea Montijo?

Galilea Montijo, también conductora de ‘La casa de los famosos México’, se ha consolidado en la industria como una de las personalidades más talentosas y queridas. Ha obtenido total éxito a lo largo de su carrera. Sin embargo, una terrible tragedia podría, supuestamente, vestirla de luto.

Mediante una de las transmisiones del programa de YouTube de Javier Ceriani, Francisco Javier alertó a la presentadora de ‘Hoy’ sobre el deceso de un ser querido muy cercano. Le pidió que estuviese preparada para esta lastimosa situación.

“Con todo el cariño y todo el respeto a Galilea Montijo, que viene una pérdida muy importante para ella. Lo que tiene que estar preparada porque hablamos de una persona cercana, una persona realmente con amor, con cariño, con estima, puede ser una mamá, una hermana. Un ser querido, verdaderamente importante para Galilea Montijo”. Francisco Javier

Galilea Montijo / Facebook: Galilea Montijo

No te pierdas: ¿Galilea tuvo que ver con menos participación de Diego de Erice en ‘La casa de los famosos’? Él responde

Francisco Javier también la aconsejó a Gali que, si tiene alguna situación complicada con algún familiar, lo arregle lo antes posible.

“A veces, cuando ya se van, es cuando ya nos sentimos culpables de, a lo mejor, una situación o alguna que hemos dejado pendientes… Galilea, tienes, desgraciadamente, una pérdida importante en tu vida, donde tendrás que estar preparada”, agregó.

Galilea Montijo sufriría pérdida / YT: Hoy

Mira: Galilea Montijo sufre accidente y critican a su novio por reírse en lugar de ayudarla: VIDEO

¿Galilea Montijo perderá a un familiar por hacer brujería?

Asimismo, Javier Ceriani cuestionó a Francisco Javier sobre la posibilidad de que Galilea Montijo sufra la muerte de algún familiar solo por presuntamente trabajar con la brujería.

Ante esta pregunta, Francisco compartió:

“A ver, no siempre vamos a achacar. A ir en contra, lo digo con respeto, yo que tengo que ser neutral… Sí puede traer consecuencias, por supuesto que sí. Esto es real... Se puede reinvertir y pueden pasar situaciones, por supuesto que sí, todo lo que tú hagas haciendo un daño… Todos los pactos de sangre traen consecuencias”, concluyó.

Al momento, Galilea Montijo no se ha pronunciado a las especulaciones sobre que podría tratar con la brujería. Sin embargo, los seguidores de la conductora esperan que no se cumpla dicha predicción, dado que no les gustaría ver a la famosa de luto.

Así lo dijo Francisco Javier: