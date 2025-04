Javier Ceriani asegura que Imelda Tuñón lo amenazó y que le advirtieron que el padre de ella podría dañarlo

Aunque la tensión entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia parecía haberse disipado, la controversia en torno a la viuda de Julián Figueroa continúa. Hace poco, Imelda expresó su deseo de que su hijo pudiera celebrar el Día de las Madres con la costarricense. Sin embargo, ahora se encuentra en el centro de otra polémica.

Durante la transmisión de su programa, el periodista Javier Ceriani acusó a Imelda Tuñón de haberle enviado un mensaje intimidante el pasado sábado en la madrugada.

“La amenaza que me hiciste el sábado a las 3 de la mañana, en un horario que no es para contactar a un periodista, o estabas borracha, estabas con ira o intoxicada, o las tres cosas. Me escribes en la madrugada para amenazarme con la Interpol”. Javier Ceriani

El comunicador reveló en su canal de YouTube que había intentado contactar en varias ocasiones a Imelda Tuñón para recordarle que tenía derecho a réplica en su programa. Esto, luego de que en su espacio se presentaran testimonios que la acusaban de tener problemas de adicción e incluso de haber robado a Maribel Guardia.

Sin embargo, según Ceriani, Imelda había ignorado o rechazado sus mensajes y llamadas y hasta llegó arremeter contra el periodista argentino. Hasta que, el pasado sábado, según el periodista, decidió responder con un mensaje que Javier calificó como una amenaza.

Imelda Tuñón / Imelda Tuñón

¿Qué le escribió Imelda Tuñón a Javier Ceriani?

Según Javier Ceriani, Ee mensaje de Tuñón decía lo siguiente:

“Te reto a que me hagas la prueba del pelo custodiada por mucha gente, por supuesto, para que no la alteres, bb. Quiero ver qué tan periodista eres. Te marco cuando esté en Miami, corazón. Por cierto, aguas con la Interpol”. Mensaje atribuído por Javier Ceriani a Imelda Tuñón / WhatsApp

Javier Ceriani responde a mensaje de Imelda Tuñón

El periodista no tardó en responder a la advertencia de Imelda, cuestionando su conocimiento sobre el tema:

“Ves mucho Netflix o muchas películas, mi amor. Despierta a la realidad. Usar la palabra ‘Interpol’ es de una ignorancia enorme, porque la Interpol es la policía de criminales. Que yo sepa, no soy un criminal, no tengo denuncias y soy un periodista intachable. No me pueden encontrar nada. Estás viviendo en una nube de fantasía, la que consume dro... eres tú".

Imelda Tuñón comunicado Maribel Guardia / Redes sociales

Javier Ceriani denuncia intento de represalia en su contra

Además, aseguró haber sido advertido por terceros sobre un posible intento de represalia por parte del padre de Imelda Tuñón.

“Tu papá trabaja en la Marina y está en el aeropuerto. Las autoridades me avisaron que tu papá me podría hacer daño y me resguardaron porque tu papá me podía poner un cuatro. ¿Quién tendría que ser buscado por la Interpol?”.

Finalmente, Ceriani fue contundente en su mensaje a Imelda Tuñón, instándola a aceptar sus problemas personales por el bienestar de su hijo.

“Imelda, relájate y entrégate, acepta tu enfermedad y salva a tu hijo. Hasta que no hagas eso no vas a pasar, ya sé que estás en un camino de ira, de egolatría y narcisismo”, concluyó el periodista.

