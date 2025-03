Elisa Beristain rompe el silencio y asegura que vivió un tormento ¿con Javier Ceriani?

La periodista y conductora Elisa Beristain arrancó nueva etapa profesional con su canal de YouTube, ‘Beristime’, después de poner fin a su relación laboral con Javier Ceriani y a la desaparición de ‘Chisme no like’. Aunque en un principio Elisa aseguró que no creía volver a trabajar junto al periodista argentino, no quiso dar detalles de su relación con el conductor debido a un tema legal.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la conductora Elisa Beristain decidió romper el silencio y revelar la difícil experiencia que vivió durante su colaboración en un programa. La periodista reveló que fue víctima de constantes agresiones verbales que afectaron profundamente su autoestima y salud emocional.

Elisa Beristain ¿acusa de maltratos a Javier Ceriani durante ‘Chisme no like’?

A través de un video publicado en su canal de YouTube, Beristain expresó que durante años soportó comentarios hirientes. Dijo que una persona en su anterior programa se refería a ella con calificativos despectivos como “gorda” y “vieja”, a pesar de que ella le había pedido que se detuviera debido a su lucha con trastorno de conducta alimentaria pues reveló que es comedora compulsiva.

“Durante un tiempo, viví un tormento que se disfrazaba de ‘broma’ en el ambiente laboral. Una persona a la que le debería haber importado mi bienestar se dedicaba, con constantes ataques, a agredirme verbalmente. Me llamaban gorda y vieja, a pesar de que yo le decía que no me dijera así porque estoy enferma. Soy comedora compulsiva y cada vez que me decía algo así, me ponía mal. Llegó a tal grado que tuve que internarme dos veces debido al daño emocional que me causaba”. Elisa Beristain

Elisa Beristain ¿asegura que Javier Ceriani se hizo la víctima y la hizo quedar como villana?

En su testimonio, Elisa Beristain también hizo referencia a la traición que asegura haber sufrido por parte de su compañero a quien señaló de manipular la verdad para hacerla quedar como la villana de la historia, mientras él se victimizaba públicamente tras el fin del programa de YouTube.

“Una traición que se gestó a mis espaldas, una que me tomó por sorpresa, una que me derrumbó. Esa persona que vino con piel de oveja actuando sin dar la cara como una alimaña. Le di toda mi confianza y apoyo, y jugó con la verdad, manipulando a muchos que creyeron en él. Se llevó con engaños a personas que habían estado conmigo y lo hizo vendiéndoles un cuento donde él era la víctima y yo la mala del cuento”. Elisa Beristain

Elisa Beristain advierte que no piensa dejarse

Beristain mencionó que, a pesar de que existían acuerdos laborales previos, ella decidió guardar silencio por respeto y ética, esperando que con el tiempo todo se pusiera en su lugar. Sin embargo, al ver que la campaña de desprestigio en su contra continuaba, decidió hablar y alzar la voz.

“He callado por respeto, por ética y porque confiaba que todo se pondría en su lugar, pero ya no puedo más. Durante seis años fui agredida verbalmente, él se beneficiaba económicamente mientras a mí me llamaba gorda y vieja en cada programa. No voy a permitir que siga aprovechándose de mí ni de ninguna mujer. ¡Basta ya!”. Elisa Beristain

En un tono más fuerte, Elisa no ocultó su enojo al señalar a su excompañero porque no tuvo el valor de enfrentarla directamente, pero sí de atacarla públicamente.

“Esa persona no tiene los huev0s para hablar de frente, pero sí para hablar mal de mí. Es un narcisista que distorsiona la verdad y manipula a la gente. Me agarró seis años de bajada, pero ya basta, me voy a defender”, declaró contundente.

Finalmente, la conductora afirmó que tiene pruebas documentadas que respaldan su testimonio, incluyendo hospitalizaciones a consecuencia del daño emocional que sufrió por los comentarios hirientes de aunque no dijo nombres, internautas señalaron que hablana de Javier Ceriani.

“Tanto que me decía obviamente en mí causaba estragos. Aunque yo le dijera si estoy gorda pero no me lo digas, fueron dos hospitalizaciones, todo esto está documentado”, concluyó.

