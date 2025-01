Elisa Beristain: Pepe Garza, su marido, confirma que presentó demanda de divorcio

Desde hace varios meses, surgieron rumores sobre una posible separación entre Elisa Beristain y Pepe Garza. Estas especulaciones se intensificaron tras el fin de ‘Chisme No Like’.

Recordemos que se rumoró que Javier Ceriani, excompañero de Beristain en el programa, había descubierto la traición de Pepe a Elisa y que se lo informó a la conductora, lo que habría generado una fuerte discusión y la ruptura laboral entre ellos.

Sin embargo, Ceriani rompió el silencio respecto al fin de’Chisme no like’ en exclusiva para TVNotas y negó los señalamientos y aclaró: “Lo que tengo claro es que quiero mi propio espacio y mi canal de YouTube. Poder hablar de todo lo que quiero. Estar solo y tranquilo. Poder comunicarme con la gente mucho más”.

Por su parte, Pepe Garza aclaró los rumores de divorcio de Elisa Beristain en una entrevista en ‘YouTube Radio’ y aseguró que su matrimonio siguía en pie. “Somos un matrimonio como todos. Quien está casado sabe que la vida matrimonial no es fácil, pero tiene sus recompensas. No estamos en ese plan, no es algo que se haya hablado”, afirmó el productor.

Revelan las razones del fin de Chisme no like / IG: @javierceriani / @elisaberistain

Elisa Beristain y Pepe Garza: existe petición de divorcio por parte de él

En su nuevo programa “Beristime”, Elisa Beristain abordó el tema y tuvo como invitado a su esposo, quien confirmó la existencia del documento de divorcio. La periodista confesó que aunque había escuchado rumores sobre esto, nunca le dio importancia hasta que un colega le mostró pruebas concretas.

“Hace unos días le pedí apoyo a mi nuevo compañero de trabajo y él me confirmó que dicho documento fue presentado en la Corte Familiar de Los Ángeles hace aproximadamente 10 años”, explicó Beristain.

Ante la sorpresa de su esposa, Pepe Garza admitió que inició el proceso legal impulsado por una discusión que tuvieron durante las grabaciones del reality “Rica, famosa, latina”.

“Fue en la época cuando estabas en ‘Rica, famosa, latina’, un proceso muy difícil de llevar. En uno de los programas, me reclamaste y me dijiste que querías el divorcio. Yo lo tomé en serio y decidí iniciarlo. Luego me calmé y no quise seguir”, relató Garza.

Elisa Beristain / Facebook: Elisa Beristain

Los problemas en “Rica, famosa, latina” y su impacto en la relación

Beristain también recordó la presión que sintió al participar en el reality show, en el que las situaciones conflictivas eran parte del formato. “Yo firmé un contrato por ocho años, y aunque intenté que Pepe me sacara, él me dijo: ‘Tú firmaste un convenio y debes cumplirlo’”, comentó.

En uno de los episodios, la presión fue tanta que terminó enfrentando a su esposo en plena grabación: “Bien enojada, me puse como loca y le dije a Pepe: ‘Te pido el divorcio’. Fue algo que se salió de control”, confesó la periodista.

Por su parte, Garza reconoció que la situación afectó a la familia: “Fue una etapa terrible a nivel emocional para nosotros. Son cosas que pasan, pero lo pudimos superar”, afirmó. Finalmente, destacó que la clave para mantener su matrimonio ha sido la comunicación y la voluntad de ambos por superar las adversidades.

El productor también insistió en que su relación no está en peligro actualmente y que no hay planes de divorcio: “Lo más importante es la buena voluntad. Siempre los problemas se superan”, concluyó Garza.

