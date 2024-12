Elisa Beristain se despide de ‘Chisme no like’ y revela emocionantes nuevos proyectos

Tras el fin de ‘Chisme no like’, programa que dejó de transmitirse en vivo el pasado 21 de noviembre, Elisa Beristain no perdió tiempo en dar a conocer su próximo paso profesional. La comunicadora, conocida por su estilo directo y carisma, ha decidido embarcarse en un nuevo proyecto personal: un pódcast de suspenso titulado ‘Mentes oscuras’, uno de los géneros que más le apasionan.

El lanzamiento de este nuevo contenido fue anunciado por Beristain a través de su cuenta de Instagram, en la que compartió la noticia con sus seguidores y confirmó que el primer episodio fue publicado el 8 de diciembre.

“¡Hola, comadritas y compadritos! Bienvenidos al primer episodio de ‘Mentes oscuras’, un espacio donde exploramos los misterios más impactantes y las historias más escalofriantes de la humanidad. Este proyecto ha sido un sueño en el que he trabajado por meses, y aunque mi intención inicial era lanzarlo en enero, decidí adelantarlo para que conozcan esta nueva etapa de mi carrera”. Elisa Beristain

Elisa Beristain y Javier Ceriani: el fin de ‘Chisme no like’ en medio de rumores de pleito

La cancelación de ‘Chisme no like’ generó una ola de especulaciones entre sus seguidores. El programa, que dejó de emitir en vivo sin previo aviso, comenzó a retransmitir episodios repetidos en su canal de YouTube. Esto alimentó rumores sobre una posible ruptura entre Beristain y su compañero Javier Ceriani

Mientras algunos internautas pensaban que podría ser una estrategia para aumentar la audiencia, fue el propio Ceriani quien aclaró la situación. Confirmó su separación profesional de Beristain y prometió revelar los detalles detrás del cierre del programa.

Javier Ceriani y Elisa Beristain / Instagram: @elisaberistain

Javier Ceriani niega haber sido corrido de ‘Chisme no like’

Recientemente Javier Ceriani ofreció a TVNotas una entrevista en la que aclaró que no hubo tal pleito con Elisa Beristain, también negó haber descubierto una infidelidad de Pepe Garza hacia su excompañera de ‘Chisme no like’, aseguró que desea su propio espacio en solitario. También aseguró que no fue despedido por Elisa Beristain pues afirma que ambos son dueños en partes iguales de dicho programa.

En medio de esta incertidumbre, Elisa Beristain sorprendió a todos anunciando su nuevo pódcast. Aunque originalmente planeaba lanzar ‘Mentes oscuras’ en enero de 2025, la abrupta salida de ‘Chisme no like’ adelantó el estreno del primer capítulo.

Javier Ceriani confirma la cancelación de ‘Chisme no like’ / IG: @javierceriani

Elisa Beristain: ¿Qué ofrece el nuevo pódcast ‘Mentes oscuras’?

En ‘Mentes oscuras’, Elisa Beristain se aleja del formato de información del espectáculo que la hizo popular y se adentra en el mundo del misterio y el suspenso. Este pódcast combina el misterio con la investigación periodística, ofreciendo relatos escalofriantes y análisis detallados de los casos más impactantes de la humanidad.

El pódcast se publicará semanalmente en su sitio web ElisaBeristain.com, una plataforma donde sus seguidores también pueden encontrar noticias del mundo del espectáculo y el estilo de vida de las estrellas.

“Mi portal de noticias, donde encontrarás la verdad detrás del mundo del espectáculo y el estilo de vida de las estrellas... ¡y también de algunos estrellados!”, escribió la comunicadora.

Un cambio significativo en la carrera de Elisa Beristain tras el fin de ‘Chisme no like’

Este nuevo proyecto representa una evolución en la trayectoria de Elisa Beristain. Después de años dedicados al periodismo de espectáculos y los formatos de entretenimiento, Beristain busca explorar una nueva faceta profesional que le permite conectar con su audiencia desde otra perspectiva.

La decisión de lanzar ‘Mentes oscuras’ no solo refleja su pasión por el género del suspenso, sino también su capacidad de adaptación y su interés en ofrecer contenido innovador.

Con esta iniciativa, Elisa Beristain deja claro que está lista para abrirse camino en nuevos territorios creativos. Aunque su etapa en ‘Chisme no like’ ha concluido, su compromiso con el contenido de calidad sigue más fuerte que nunca.

