Esposo de Elisa Beristain aclara rumores de infidelidad y el fin de ‘Chisme no like’ con Javier Ceriani

Tras el inesperado fin del programa ‘Chisme no like’, surgieron rumores sobre una supuesta infidelidad que habría desencadenado el conflicto entre sus conductores. Especulaciones apuntaban a que Javier Ceriani habría descubierto una infidelidad del esposo de Elisa Beristain, Pepe Garza.

De acuerdo con esas primeras versiones, Ceriani habría informado a Elisa sobre la supuesta traición, lo que habría ocasionado una fuerte pelea entre ambos y el rompimiento de su relación laboral.

Sin embargo, Javier Ceriani salió a desmentir y aclaró su versión en una entrevista con TVNotas. Respecto a los señalamientos, afirmó: “Lo que tengo claro es que quiero mi propio espacio y mi canal de YouTube. Poder hablar de todo lo que quiero. Estar solo y tranquilo. Poder comunicarme con la gente mucho más”.

“También quiero aclarar que no es verdad que yo haya descubierto una infidelidad (entre Elisa y su esposo).” Javier Ceriani

Javier Ceriani confirma la cancelación de ‘Chisme no like’ / IG: @javierceriani

Ceriani explicó que el fin de ‘Chisme no like’ fue una decisión mutua y negó por completo haber ventilado una supuesta infidelidad. El conductor afirmó que tiene claro que quiere su propio espacio en YouTube.

Pepe Garza revela si se divorcia de Elisa Beristain

Pepe Garza rompió el silencio y aclaró si realmente se separará de Elisa Beristain. Durante su participación en el programa YouTube Radio, Garza habló sobre su vida personal y el fin de ‘Chisme no like’. Además, desmintió cualquier problema marital con Beristain.

“Sobre qué pasó y la ruptura (entre los conductores de “Chisme no like”) yo no soy el indicado para decirlo, pero sobre si me voy a separar: no hay eso. En estos tiempos no se habla de eso para nada. Somos un matrimonio como todos. Quien está casado sabe que la vida matrimonial no es fácil, que tiene sus recompensas cuando ya te llegas a entender, pero fácil no es. No estamos en ese plan. No es algo que se haya hablado”. Pepe Garza, esposo de Elisa Beristain

En cuanto a los rumores sobre su supuesta implicación en algún tipo de despido, Garza también lo desmintió categóricamente:

“Los dueños de ‘Chisme no like’ son Javier Ceriani y Elisa Beristain. Yo no tengo ninguna autoridad y propiedad sobre ese show. Nadie está corrido. Hay dos propietarios de esa marca y son ellos. Yo no puedo hablar de qué pasó porque no sé. Nunca me involucré, nada, pero en algún momento de los inicios sí, como inversionista, pero ya hace mucho tiempo que en ningún papel ni en la vida real tengo que ver con eso.”

Elisa Beristain y esposo Pepe Garza / Facebook: Elisa Beristain

Pepe Garza niega que hayan corrido a Javier Ceriani de ‘Chisme no like’

El empresario insistió en su falta de implicación con el programa de YouTube y calificó los rumores como meros inventos:

“¿Cómo voy a correr a alguien si no tengo participación? Los dos son dueños, eso es un malentendido involuntario, pero no, para nada. Así está el juego, la especulación, una cantidad de cosas que se hacen para entretener, para generar seguidores, cada quien sabe.” Pepe Garza

De esta forma, Pepe Garza dejó claro que no existe ningún conflicto marital ni participación en decisiones relacionadas con el fin del programa ‘Chisme no like’.

