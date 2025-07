Juan Osorio casi sufre un ataque, por supuestos problemas financieros, según Javier Ceriani

Juan Osorio, uno de los productores más longevos ha estado en la mira en las últimas horas. Según el periodista Javier Ceriani, Osorio estuvo al borde de sufrir un atentado mortal en plena Ciudad de México. La razón supuestamente es por acusaciones de manejos financieros irregulares.

Las palabras fueron directas y alarmantes: “Estuviste a un pelín de que te volaran la cabeza en el Periférico”. ¿Qué está pasando realmente con el productor?

Juan Osorio revela que ‘Amanecer’ será su mejor telenovela y que este 2025 se casa / Fotos: Alejandro Isunza e ig: @produccion_osorio

¿Qué dijo el periodista Javier Ceriani sobre el supuesto intento de atentado contra Juan Osorio?

Javier Ceriani, exconductor del programa Chisme no like , soltó una bomba en su más reciente emisión. Afirmó que Juan Osorio estuvo en riesgo de ser atacado mientras circulaba por Periférico. “estuvieron en la puerta de tu casa como una hora”, declaró el periodista argentino, dirigiéndose directamente al productor. Aunque el ataque no se concretó, la amenaza fue clara y, según Ceriani, derivada de “deudas que Osorio aún no paga”.

Estas afirmaciones fueron emitidas en tono de advertencia, e incluso Ceriani lanzó un mensaje directo:

“Paga lo que debes antes que no la puedas contar”. Javier Ceriani

La narrativa fue tan contundente que muchos comenzaron a preguntarse si Osorio realmente está involucrado en algo más que telenovelas. Hasta el momento, el productor no ha emitido declaraciones públicas, lo que ha incrementado el misterio.

Juan Osorio fue atacado / Redes sociales

¿Qué irregularidades financieras rodean al productor Juan Osorio según el periodista Javier Ceriani?

Más allá de las amenazas, Javier Ceriani también denunció que Juan Osorio estaría bajo investigación por supuestas irregularidades financieras vinculadas a sus recientes producciones. De acuerdo con el periodista, existen informes sobre pagos no comprobados, presupuestos “inflados”, y hasta nóminas inexistentes en algunos de sus proyectos.

Uno de los focos de atención es la producción ‘Amanecer’, una telenovela que, pese a los recursos invertidos, tuvo un bajo rendimiento en Estados Unidos. Ceriani asegura que los números no cuadran y que las cuentas presentadas “no reflejan la realidad”. También deslizó que el estilo de vida de Osorio, vacaciones frecuentes, gastos personales elevados y lujos en redes sociales, no coincide con sus ingresos comprobables.

“Aparentemente, Juan Osorio no estaría entregando las cuentas” Javier Ceriani

Además agregó que hay una “investigación brutal” en curso. Esto ha despertado sospechas sobre los recursos del productor.

Amanecer de Juan Osorio / Las estrellas

¿Juan Osorio planea retirarse tras la polémica y qué se sabe de su situación actual?

Javier Ceriani dejó entrever que Juan Osorio podría estar intentando “retirarse del medio” asegurando su futuro económico antes de dar un paso al costado.

“Le queda muy poco cartucho para llenar sus arcas de oro y retirarse” Javier Ceriani

El comunicador también lanzó un mensaje más personal:

“Ten cuidado con quién te asocias, de dónde traes el dinero... porque muchas veces trae consecuencias. Te salvaste de milagro”. Javier Ceriani

Hasta ahora, ni Osorio ni su equipo han respondido oficialmente a estas declaraciones, y no se ha confirmado si existe una denuncia formal o investigación judicial abierta.

