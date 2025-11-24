¿A quién apoya Emilio Osorio? Hijo de Niurka y Juan Osorio se pronuncia ante el pleito de sus padres

Niurka y Juan Osorio han vuelto a dar de qué hablar. Y es que, hace apenas unas semanas, se dio a conocer que el productor y su actual esposa, Eva Daniela, podrían interponer una demanda millonaria en contra de la cubana por los delitos de daño moral y violencia de género.

Como se sabe, la actriz y el productor de telenovelas tienen un hijo en común: Emilio Osorio, a quien recientemente se le preguntó su opinión acerca del conflicto entre sus padres, ¿a quién apoya?

Emilio Osorio y su papá / Redes sociales

Checa: Emilio Osorio es captado viendo a Leslie Gallardo, su ex, en plena obra de teatro; ella le hace seña, ¿rencor?

¿Por qué Niurka y Juan Osorio están peleados?

Si bien la relación entre Niurka y Juan Osorio siempre ha sido complicada, en los últimos años había sido cordial. No obstante, todo cambió en el último año. Durante su participación en ‘La casa de los famosos All-stars’, la llamada ‘Mamá Niu’ aseguró, entre otras cosas, que Juan, presuntamente, la humilló tras el nacimiento de su hijo, diciéndole que “ya no servía como artista”.

Tras esto, la propia Niurka contó que había recibido una “amenaza legal” por parte del productor y Eva Daniela, por lo que ya tenía prohibido hablar sobre ellos. La actriz considera injusta esta medida, pues cree que tiene todo el derecho de narrar su experiencia.

Ante esto, la abogada de los esposos ofreció una entrevista para el medio ‘Todo para la mujer’ y señaló que existen evidencias para armar un caso legal en contra de la cubana, pues esta, aunque no menciona a sus clientes de forma directa, sí lo hace “entre líneas”.

“Va en una materia civil, respecto al daño moral, específicamente, que se puede cuantificar en 20 millones de pesos. Otra en materia penal por la violencia de género. Por eso se le mandó la carta de advertencia. Sin embargo, hemos seguido monitoreando todas las declaraciones y ha seguido siendo insistente y un poco en sentido de mofa. Se puede proceder para que se le sancione con una multa”, expresó.

Y agregó: “Seguimos monitoreando y tenemos evidencias para así tener más pruebas para que sí se pueda sancionar”.

Emilio Osorio y su mamá / Redes sociales

Lee: Emilio Osorio es llamado el nuevo Nodal tras ser relacionado con la hija de Sergio Sendel

¿Emilio Osorio apoya a su mamá, Niurka, en el pleito con su papá, Juan Osorio?

En un reciente encuentro con la prensa, Emilio Osorio fue cuestionado sobre el conflicto entre sus padres, así como sobre la posible demanda en contra de su mamá. Ante esto, el joven dijo mantenerse neutral, pues solo le interesa la relación que él pueda mantener con ambos.

“A mí me hablan todos los días. Eso es lo que me importa. Te lo digo de corazón, he hablado con los dos. Para mí, eso es fundamental, que el amor familiar esté de por medio” Emilio Osorio

Sin querer ahondar en el tema, dejó ver que ya estaría acostumbrado a los pleitos entre sus padres, por lo que trata de no involucrarse: “Lo he trabajado desde el corazón. Nadie elige la vida que nos toca”, dijo entre risas.

Los internautas no dudaron en aplaudir sus declaraciones, alegando que esto demostraba que era un “muchacho maduro” que se “mantiene al margen del pleito de sus papás”.

¿Cómo fue la relación entre Juan Osorio y Niurka?

Juan Osorio y Niurka se conocieron en los años 90. Se enamoraron durante las grabaciones del melodrama ‘Vivo por Elena’. En 1998, se casaron y, en 2002, tuvieron a su hijo, Emilio Osorio, quien actualmente es un reconocido actor y cantante.

Se divorciaron al año siguiente, después de que ella le fuera infiel con Bobby Larios. Su relación después de eso fue algo complicada, pues había épocas en las que despotricaban entre si, y otras en las que simplemente no se atacaban o hablaban relativamente bien del otro.

Las cosas cambiaron en el último año. Luego de la serie de declaraciones que dio Niurka hablando mal de Juan Osorio en ‘La casa de los famosos All-stars’, Juan Osorio decidió “censurarla” y mandar una carta legal para que ya no hable de él o su esposa.

Mira: Juan Osorio estalla y defiende a su hijo, quien es tachado de “nepobaby” por salir en “Amanecer”