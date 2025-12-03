Emilio Osorio responde si regresaría con Leslie Gallardo a meses de su ruptura ¿Recalentado?

En octubre, Emilio Osorio sorprendió al aparecer como asistente en “Zafiro”, la obra de teatro en la que participan su mamá, Niurka, y su exnovia, Leslie Gallardo. Durante el evento, el actor y cantante se mostró entusiasmado y aplaudió el trabajo de Leslie, gesto que de inmediato desató especulaciones: ¿habría una posible reconciliación?

En entrevista, Emilio respondió a los rumores y sorprendió al ser tajante: cerró por completo la puerta a un regreso con Leslie. ¿Cuál es la razón detrás de su decisión?

¿Por qué Emilio Osorio y Leslie Gallardo terminaron?

Leslie Gallardo y Emilio Osorio terminaron en mayo de 2025 por decisión mutua, sin infidelidades, tras sentir que su ciclo había concluido. Ambos mencionaron que priorizarían su bienestar emocional y mantendrían una buena relación con sus familias, aunque no planean retomar el noviazgo.

A pesar de que surgieron rumores de presunta infidelidad, en programas como “La mesa caliente”, Leslie negó cualquier engaño y señaló que terminaron en buenos términos.

Emilio Osorio habla sobre el termino de su noviazgo con Leslie Gallardo / IG: @_lesliegallardo / @emilio.marcos

¿Por qué Emilio Osorio no volvería con Leslie Gallardo?

Emilio Osorio, quien apenas celebró su cumpleaños 23, reveló a “De primera mano” que no hay vuelta atrás y una vez que termina una relación prefiere no retomarla.

Sin embargo mencionó que mantiene el respeto por su ex y agradece lo vivido juntos como pareja a lo largo de casi dos años de relación.

“Le tengo mucho respeto a Les. Es una gran persona, pero por salud mental y del corazón, cada vez que cierro un ciclo, no vuelvo abrirlo y agradezco mucho que haya estado conmigo y todo, pero no”, expresó.

Leslie Gallardo comparte anuncio de su ruptura / Instagram: @_lesliegallardo

Asi fue la relación entre Leslie Gallardo y Emilio Osorio

La historia de amor entre Leslie Gallardo y Emilio Osorio comenzó en 2023, poco después de que el actor puso fin a su relación con Karol Sevilla.

Con el paso de los meses, su cercanía se hizo más evidente, y fue a inicios de 2024 cuando ambos decidieron hacer público su noviazgo. En redes sociales y durante diversos eventos, compartían momentos de su vida juntos, desde viajes, trabajo, hasta cómo era su vida detrás de la puerta del hogar, lo que los convirtió en una de las parejas más comentadas entre el público joven.

Niurka Marcos, mamá de Emilio, y su hermana Romina Marcos habían expresado en diversas ocasiones el cariño que le tenían a Leslie y la gran relación que compartían.

Leslie Gallardo y Emilio Osorio / Instagram: @_lesliegallardo

Sin embargo, en abril de 2025 surgieron rumores de una ruptura, después de que los seguidores detectaran que la pareja había borrado de sus redes sociales las fotos en las que aparecían juntos.

Fue a finales de mayo cuando los rumores se confirmaron. Leslie Gallardo lanzó un comunicado en el que anunció el fin de su relación con el actor:

“El día de hoy por este medio abro mi corazón para compartirles que desde hace un tiempo el ciclo que Emilio y yo compartimos llegó a su fin, marcando el fin de una relación que me trajo aprendizajes, momentos muy bellos compartidos, un crecimiento invaluable y una familia que me dio y sigue dándome mucho apoyo y amor. Agradezco lo vivido, el amor entregado y todo lo que fue, con respeto y sin arrepentimientos”, informó.

