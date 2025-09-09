Leslie Gallardo le reclamó a conductora de “Venga la alegría” por su ruptura con Emilio Osorio, aseguran

A finales de mayo, Leslie Gallardo confirmó que su relación con Emilio Osorio, hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio, había llegado a su fin. Cuando Leslie compartió la noticia, reveló que la ruptura fue pacífica y sin ningún rencor de por medio; hasta le agradeció a la familia de su ex por haberla recibido y acogido.

“Desde hace tiempo el ciclo que Emilio y yo compartimos llegó a su fin; marcando el fin de una relación que me trajo aprendizajes, momentos muy bellos compartidos, un crecimiento invaluable y una familia que me dio y sigue dando mucho apoyo”, escribió Leslie en una historia de Instagram.

Aunque ni Leslie Gallardo ni Emilio Osorio han explicado los motivos de la ruptura, la especulaciones continúan y ahora el periodista de espectáculos Gabo Cuevas, revela que hubo un encontronazo entre la ex de Emilio Osorio y una conductora de “Venga la alegría”.

¿Por qué Leslie Gallardo, ex de Emilio Osorio reclamó a conductora de Venga la alegría?

En el programa “Cállate los ojos”, Gabo Cuevas contó que se enteró de que Leslie Gallardo y Romina Marcos habrían culpado a la cantante y conductora de “Venga la alegría”, Viviann Baeza, por presuntamente meterse en su noviazgo.

De acuerdo con Gabo, Emilio Osorio y Viviann Baeza grabaron este año “Doble T”, y supuestamente la química entre ambos puso celosa a Leslie Gallardo, quien, junto a Romina Marcos, envió mensajes a la conductora pidiéndole que no se metiera en la relación.

Mira: Leslie Gallardo revela que superó a Emilio Osorio con terapia alucinógena y guía chamánica en Chapultepec

¿Qué dijo Gabo Cuevas sobre el conflicto entre Leslie Gallardo y Viviann Baeza?

El exintegrante de Venga la alegría, Gabo Cuevas dijo:

“Leslie y Romina culparon a Viviann Baeza de que se metió en la relación. Esto surge porque ambos grabaron ‘Doble T'; entre la convivencia y en la grabación, Leslie ve que Emilio tiene mucha química con Viviann”

“Les puedo decir así, súper confiable, que existen mensajes de ellas dos escribiéndole a Viviann para que no se meta en la relación, de que cuando terminaron la culparon a ella e incluso que la llegaron a amenazarla, no tipo Yeri MUA, pero sí de cuando te vea..”, comentó Gabo Cuevas.

Emilio Osorio y Vivian Baeza / Redes sociales

¿Qué dijo Viviann Baeza sobre los mensajes de Leslie Gallardo y Romina Marcos, según Gabo Cuevas?

Según Gabo Cuevas, pudo platicar con Viviann Baeza, quien le aseguró que no hubo tal relación con Emilio Osorio y le confirmó que recibió mensajes de Romina Marcos y de Leslie Gallardo.

“Platiqué con Viviann; me dijo que no tuvo nada que ver con Emilio, pero sí me confirmó que le enviaron mensajes y me dijo te los puedo mostrar y que le pareció una falta de respeto, porque ella fue a hacer una grabación profesional.”

Leslie Gallardo / Liliana Carpio, cortesia TV Azteca, internet e IG @_Lesliegallardo y @masterchefmx

¿Por qué Emilio Osorio y Leslie Gallardo terminaron?

Aunque ni Emilio Osorio ni Leslie Gallardo han explicado con detalle los motivos de la separación, el periodista de espectáculos Gabo Cuevas reveló nuevos detalles sobre la dinámica que pudo haber influido en la ruptura.

“Yo tengo de buena fuente, que realmente Emilio Osorio ya no estaba contento. Emilio es un chavito que quiere dedicarse a la música y Leslie tenía planes más formales; ya vivían muy juntos, eso está muy feo y más cuando se están conociendo. Tengo entendido que Emilio llegó a sentirse asfixiado de que ya no podía más con la línea de la familia y el cuento feliz. Él decide no, conoce a Viviann, se llevan súper bien, graban el tema y termina con Leslie, y culparon a Viviann”, dijo Gabo Cuevas.

Mira: Juan Osorio estalla y defiende a su hijo, quien es tachado de “nepobaby” por salir en “Amanecer”