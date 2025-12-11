Álex Kaffie revela que un conductor de ‘Venga la alegría’ será despedido en 2026: “Ya no va a ser requerido”

El ambiente en TV Azteca vuelve a moverse. De acuerdo con información adelantada por el comentarista de espectáculos Álex Kaffie, uno de los conductores de Venga la alegría Fin de Semana dejará de aparecer en pantalla a partir de enero de 2026. El también columnista aseguró que la producción realizará ajustes en su elenco, lo que provocará la salida de un integrante del matutino.

La noticia se dio a conocer a través de su columna #LasMaledicencias, publicada en Diario Basta, donde el llamado “Villano de los Espectáculos” detalló que el conductor “ya no va a ser requerido”.

Alex Kaffie VLA / Redes sociales

¿Cuándo cambiará Venga la alegría de conductores, según Álex Kaffie?

De acuerdo con lo revelado por Álex Kaffie, los cambios presuntamente entrarían en vigor a partir de enero de 2026. El anuncio ha generado curiosidad, pues el matutino suele ajustar su elenco en fechas específicas del año, generalmente al cierre de ciclos o previo a nuevos proyectos televisivos.

Hasta el momento, la producción del matutino no ha confirmado ni desmentido la información, por lo que será hasta el próximo año cuando se conozca oficialmente qué integrante o integrantes ya no aparecerán en la pantalla de TV Azteca.

Los seguidores del programa permanecen atentos, ya que Venga la alegría es una de las emisiones con mayor tiempo al aire en la televisión mexicana, y a lo largo de los años ha tenido múltiples renovaciones en su elenco. Cada cambio suele repercutir en dinámicas internas y en la reacción de la audiencia, lo que convierte cada modificación en tema de interés público.

Kaffie también señaló que podrían darse más detalles en sus próximos espacios, lo que deja abierta la posibilidad de que se filtre más información antes de que el programa lo anuncie oficialmente.

Conductores de Venga la alegría / IG: @vengalaalegria

¿Por qué habrá cambios en ‘Venga la alegría’?

Aunque Álex Kaffie no profundizó en las razones del recorte, el comentarista señaló en su columna que “se avecinan cambios” en la edición de fin de semana del matutino. Los programas de entretenimiento suelen ajustar a su elenco por razones de formato, estrategia, contratos o reestructuras internas, pero hasta el momento no se ha hecho pública la causa específica de esta modificación.

Venga la alegría mantiene una estructura que combina entretenimiento familiar, concursos, música y entrevistas, además de notas informativas ligeras. Con una audiencia consolidada, el matutino busca continuamente actualizar sus secciones y su equipo para mantener el dinamismo que lo caracteriza.

La versión de fin de semana conserva la esencia del formato, pero con una alineación distinta a la de lunes a viernes. Esta edición ha servido para impulsar nuevas figuras y mantener la presencia de la marca durante los días de descanso, por lo que cualquier cambio en su equipo suele ser observado por el público y por especialistas en televisión.

Alex Kaffie sonriendo / Instagram: @kaffievillano

¿Qué conductor será despedido de ‘Venga la alegría’?

Según lo publicado por Álex Kaffie, los cambios se centrarán en la edición de fin de semana del matutino de TV Azteca, conocida por reunir a diversas personalidades en sus emisiones de sábados y domingos. El periodista explicó que presuntamente habría un “recorte” en el programa, y que uno de los conductores quedará fuera de la alineación que se presentará en enero de 2026.

El conductor de Sin lisonja indicó en su columna que los ajustes ya están considerados por la producción, pero no reveló la identidad del presentador que dejará el proyecto. Esta decisión ha generado expectativa, pues Venga la alegría se caracteriza por sus constantes cambios, pero pocas veces se anticipa de manera pública quién podría salir.

Actualmente, el programa principal cuenta con figuras como Kristal Silva, Luz Elena González y Mauricio Barcelata, quienes participan en la versión de lunes a viernes. La edición de fin de semana, aunque diferente en elenco, mantiene el mismo espíritu del matutino: ofrecer entretenimiento, secciones variadas, concursos, entrevistas, música y noticias ligeras para iniciar el día con energía positiva.

La producción de Venga la alegría fin de semana no ha emitido comunicado ni postura respecto a la información filtrada por el columnista, por lo que el nombre del conductor que abandonará el programa permanece reservado.

