Salida de Odalys Ramírez de Cuéntamelo, ya! y de Pato Borghetti de Venga la alegría: ¡ya tendría razón de ser!

Revelan el presunto motivo de la salida de Odalys Ramírez de Cuéntamelo, ya! tras nueve años al aire. El anuncio, realizado tanto en plena transmisión en vivo como a través de sus redes sociales, abrió la puerta a versiones, especulaciones y posibles proyectos que explicarían el inesperado cambio en su carrera en los que también participaría su esposo el también conductor, Pato Borghetti.

Odalys Ramírez envía mensaje de apoyo a Pato Borghetti tras anunciar su salida del programa Venga la alegría. / Redes sociales

¿Cómo anunció Odalys Ramírez su salida de Cuéntamelo, ya!?

Durante la emisión, Odalys Ramírez anunció de manera oficial que decidió dejar Cuéntamelo ya! debido a razones personales y profesionales. La conductora mencionó que llegó el momento de hacer una pausa en su rutina para dedicarse a nuevos proyectos que había postergado por algún tiempo. Aunque no reveló cuáles son estas iniciativas, dejó claro que su salida no está relacionada con problemas internos ni con factores externos al programa.

Después de más de nueve años, tomé la decisión de dejar el programa por proyectos personales y profesionales, nuevos horizontes que quiero explorar. Odalys Ramírez

Su mensaje se dio después de ver el video homenaje preparado por la producción, lo que la llevó a emocionarse profundamente y a contener las lágrimas en varias ocasiones.

Odalys añadió que se va con la tranquilidad de cerrar un ciclo significativo, al que calificó como una etapa llena de aprendizajes, desarrollo y vivencias valiosas.

Tal vez te interese: ¿Odalys Ramírez intentó humillar a Ninel Conde en La casa de los famosos México? Ella rompe el silencio

Odalys Ramírez deja Cuentamelo ya! y da a conocer sus razones / Captura de pantalla / redes sociales

¿Cuál es la razón por la que Odalys Ramírez salió de Cuéntamelo, ya!?

Desde que el argentino Pato Borghetti, esposo de Odalys Ramírez, anunció su salida de Venga la alegría, comenzaron a surgir diversas especulaciones, entre ellas que la pareja presuntamente habría sido invitada a participar en el reality show ¿Apostarías por mí?.

Otra versión apunta a que presuntamente planearían mudarse a Miami, Florida, en Estados Unidos, en busca de nuevas oportunidades y mejores opciones educativas para sus hijos; sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado oficialmente estos planes.

Según la periodista Ana María Alvarado, Borghetti presuntamente estaría evaluando un cambio importante al dejar a la televisora del Ajusco, por reintegrarse a San Ángel:

Le están ofreciendo regresar a Televisa en el reality de parejas que le ofrecen a Odalys; y aunque él dijo que no se va de Azteca, solamente de ‘Venga la Alegría’, no tiene contrato de exclusividad Ana María Alvarado

El reality al que presuntamente podrían integrarse tendría como eje la convivencia de parejas de famosos bajo un formato de vigilancia continua 24/7, similar a programas como La casa de los famosos México, según lo especulado en redes sociales. Sin embargo, nada ha sido confirmado por los dos conductores.

Tal vez te interese: ¿Pato Borghetti vuelve como cantante? Tras dejar ‘VLA’, recuerdan su carrera musical y ¡su dueto con Yuridia!

Odalys Ramírez envía mensaje de apoyo a Pato Borghetti tras anunciar su salida del programa Venga la alegría. / Redes sociales

¿Salida de Pato Borghetti de Venga la alegría tuvo que ver en la decisión de Odalys Ramírez?

La noticia sobre la salida de Odalys Ramírez de Cuéntamelo, ya! se dio casi de manera paralela a la despedida de Pato Borghetti (su esposo), de Venga la alegría, hace apenas unos días.

Aprovecho el programa para hacer un anuncio a ustedes y a ustedes en casa también. Es un día difícil para mí, agridulce. No quiero que sea triste porque se viene un cambio importante. Pato Borghetti

La pareja, una de las más visibles dentro del entretenimiento mexicano, atravesó cambios profesionales simultáneos que dispararon las especulaciones.

El conductor destacó la mezcla de emociones que lo invadía, ya que, aunque esta decisión la había meditado durante mucho tiempo, también representa despedirse de una etapa importante en su carrera.

Mira: Anette Michel acepta que maltrató a Odalys Ramírez en Tempranito: "...Envidiosa, inmadura”