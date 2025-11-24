Pato Borghetti dice adiós a Venga la alegría y revela las razones “agridulces” de su decisión: ¿Por qué?

La mañana del 24 de noviembre, Patricio “Pato” Borghetti sorprendió a la audiencia de Venga la alegría al anunciar en plena transmisión en vivo su decisión de dejar el matutino, después de casi una década como uno de sus conductores principales. La noticia tomó desprevenidos tanto a sus compañeros del foro como a los televidentes, quienes rápidamente inundaron redes con mensajes de sorpresa y nostalgia. ¿Por qué se va?

¿Cómo anunció Pato Borghetti que dejará la conducción de Venga la alegría?

En la transmisión de este 24 de noviembre en Venga la alegría, en medio del programa, el conductor Patricio Borghetti pidió unos minutos para dirigirse a la audiencia y al equipo. En un momento emotivo, Borghetti compartió tanto a compañeros como audiencia, la salida del matutino.

Aprovecho el programa para hacer un anuncio a ustedes y a ustedes en casa también. Es un día difícil para mí, agridulce. No quiero que sea triste porque se viene un cambio importante. Pato Borghetti

El conductor recalcó la mezcla de sentimientos que lo acompañaba, pues aunque se trata de un paso que ha considerado por largo tiempo, también implica dejar atrás una etapa significativa en su trayectoria.

¿Cuándo será el último día de Patricio Borghetti como conductor de Venga la alegría?

Durante su intervención, Patricio Borghetti reveló que su último día en Venga la alegría será el 19 de diciembre, subrayando que su salida corresponde a una decisión personal enfocada en el futuro.

El día 19 de diciembre será mi último programa en Venga la alegría, por lo menos de esta etapa, y quería contárselos porque es una decisión complicada, pero hay otros proyectos que quiero perseguir el año que entra, algo que vengo anhelando hace mucho tiempo y que no me permite, no me permitiría estar en Venga la alegría todos los días con ustedes. Pato Borghetti

Aunque evitó ofrecer detalles concretos sobre los nuevos proyectos que emprenderá, sí confirmó que continuará dentro de la televisora. Según dijo, ya existen planes en desarrollo para el 2026 dentro de la misma empresa, aunque por el momento se mantendrán bajo reserva.

“ No les puedo, obviamente, adelantar nada, pero ya con el tiempo se los compartiré ”, comentó, dejando abiertas múltiples especulaciones sobre posibles programas.

¿Quién es Pato Borghetti y cuál es su trayectoria en televisión?

Patricio Borghetti nació en 1973 en Buenos Aires, Argentina. Desde temprana edad mostró una fuerte inclinación por el arte: a los 14 años creó su primera banda de rock, llamada “Sur”, un proyecto que marcaría el comienzo de su pasión por la música.

A mediados de los años noventa decidió trasladarse a México para ampliar sus horizontes profesionales. Fue en este país donde obtuvo su primer protagónico importante en la telenovela musical DKDA: Sueños de juventud, dando vida al personaje de Axel Harris.

El juego de la vida (2001), en el papel de Patricio “Pato” Fernández.

(2001), en el papel de Patricio “Pato” Fernández. Rebelde (2004), donde interpretó al profesor Enrique Madariaga.

(2004), donde interpretó al profesor Enrique Madariaga. Atrévete a soñar (2009),

(2009), Teresa (2010) y

(2010) y Esperanza del corazón (2011–2012).

En 2017 consolidó un nuevo capítulo en su trayectoria televisiva al integrarse como conductor al matutino Venga la alegría.

