‘Venga la alegría’ se renueva y presenta a una nueva conductora ¿De quién se trata?

Un nuevo año ha comenzado y ‘Venga la alegría’ decidió sorprender a todos sus fans con una nueva presentadora. Se trata de Viviann Baeza, una cantante que hace algunos meses compitió en ‘La academia VLA’.

Si bien la joven ha tenido apariciones en el matutino, no fue hasta la más reciente emisión que se dio a conocer que la artista estará en el programa de manera indefinida.

La celebridad se dijo estar muy contenta por la oportunidad y aseguró que dará su mejor esfuerzo para estar “a la altura del reto”.

Viviann Baeza en VLA / Redes sociales

Así recibieron a Viviann Baeza en ‘Venga la alegría’

Durante una conversación casual en el programa, ‘el Capi’ Pérez, Mauricio Barcelata y Pato Borghetti, personificados como los ‘Reyes magos’, entraron al set y le regalaron a Viviann una caja misteriosa.

Tras abrirla, la joven sacó una especie de carta que le anunciaba su estancia indefinida en el show, algo que la emocionó hasta las lágrimas, teniendo que ser contenida por sus ahora nuevos compañeros.

“Muchísimas gracias. Han sido meses increíbles. Gracias por adoptarme, por todo su cariño. Feliz, de verdad. Muchas gracias a todos lo que hicieron esto posible. Han sido lo mejor que me ha pasado”, expresó.

Al parecer, la integración de Viviann no era segura, pues Enrique Mayagoitia dejó ver que la producción del programa no había dado la decisión final: “Fueron semanas de angustia, de no saber lo que iba a pasar y, mira, llegó la bendición”, dijo el presentador.

Para finalizar, Baeza agradeció el apoyo del público y prometió dar lo mejor de sí para acoplarse al matutino: “Sin duda, me comprometo”, concluyó.

Viviann Baeza en VLA / Redes sociales

¿Cómo reaccionó el público ante la integración de Viviann Baeza a ‘Venga la alegría’?

La noticia causó revuelo en redes sociales. Aunque la mayoría se mostró feliz de ver a Viviann en el programa, algunos consideran que tenerla de manera indefinida podría “perjudicar” la dinámica del matutino.

Algunos comentarios que se pueden leer en redes sociales son:

“Sí se pudo”

“Viviann se lo merece”

“Te ganaste tu lugar en el programa desde el primer día”

“¿Otra conductora?”

“No me convence”

“Muchas felicidades”

“Te queremos”

Viviann Baeza en VLA / Captura de pantalla

¿Quién es Viviann Baeza?

Viviann Baeza se incorporó como conductora permanente en el matutino ‘Venga la alegría’ este 6 de enero. Viviann se hizo conocida después de participar en ‘La academia kids’, en 2013. En aquel entonces, la joven tenía 14 años. Continuó su carrera como cantante y también llegó a incursionar en el doblaje musical al interpretar en español varias canciones de la serie de Disney+, ‘WandaVisión’.

A mediados del 2024, participó en ‘La academia VLA’, obteniendo el primer lugar. Luego de eso, comenzó a aparecer de manera periódica en el matutino, ganándose el cariño del público.

