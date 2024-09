Kristal Silva, conductora ‘Venga la alegría’, canta, baila y... ¡¿será mamá?!

Una de las conductoras más carismáticas de la televisión es Kristal Silva, a quien vemos en el programa matutino de TV Azteca ‘Venga la alegría’. Además, participa en el show musical ‘Reinas de corazones’.

Sobre su faceta como cantante, nos dijo: “Desde niña tuve el sueño de cantar. Le pedía a mi mamá que me llevara a los castings de ‘Código fama’, pero no se dio la oportunidad. Me he tenido que preparar intensamente. Ha sido complicado, y a la vez muy lindo. Empecé como reina de belleza y no me imaginé cantando en los escenarios. No me la creo”.

¿Cómo te animaste? “Después de ir a Miss Universo dije: ‘Miedo y pena ya no tengo’. Y en ‘Venga la alegría’, con todos sus minirealities de canto, me di cuenta de que tengo la habilidad de llegar a un escenario y creérmelo. La gente aplaudió mi esfuerzo y eso me motivó. Gracias al público es que dije: ‘Voy a preparar mejor mi voz y vemos qué sucede’. Ahora me doy cuenta de que hay mucho más potencial del que yo creía”.

Kristal Silva desea ser madre en el futuro

Lleva 16 años de relación y 3 de matrimonio con su esposo Luis Ángel Garza. Estudiaron en la misma secundaria: “Vivía a cinco calles de mi casa. El destino nos unió”.

“Él es abogado. Fue muy difícil cuando los dos decidimos irnos de Tamaulipas. Él no vino conmigo a la CDMX, sino a Cuernavaca por trabajo. Fueron 3 años separados y solo nos veíamos los fines de semana. Él pensó que me perdía. En este medio la vida te cambia por completo y uno se emociona rápido. Nos casamos y finalmente vino conmigo. Dijo: ‘Me voy antes de que se me vaya’. Me cuida mucho. Lo amo”. Kristal Silva

“A mis 32 años empiezo a hacerme estudios para ver que todo esté bien y en 2026 poder tener un bebé. Hemos platicado de congelar un óvulo para no sentir la presión por si algo no funciona bien”.

“Confiamos mucho en Dios en que todo va a ser natural. Confiamos en la palabra del Señor, pero sabemos que la decisión no está tomada”.

Kristal Silva nos revela su gran sueño

Tiene un gran sueño: “Quiero mi propio programa. También me llama la atención la actuación. Nunca me voy a quedar con los brazos cruzados”, finalizó.

