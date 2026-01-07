Del foro de Sale el sol al hospital: Pepe Bandera expone la cirugía que enfrentó por graves problemas de salud

A mediados de diciembre, Pepe Bandera se ausentó del programa de “Sale el sol”, debido a que se había sometido una cirugía en la nariz. El famoso doctor preocupó sus seguidores al compartir un video en el que aparecía con cintas en la nariz y la cara llena de moretones. Él mismo reveló que se encontraba en recuperación con dolor, molestias e inflamación por lo cual no podría estar en el matutino.

“Hola a toda mi gente de Sale el sol. Mi intención era estar hoy ahí con ustedes pero como ven sigo como si me hubieran dado una buena paliza”,expresó con humor en sus redes.

El doctor Pepe Bandera habla de su cirugía nasal, su recuperación y el problema de salud que lo alejó de “Sale el sol”.

¿Por que el doctor Pepe Bandera, conductor de Sale el sol se sometió a una cirugía en la nariz?

Pepe Bandera regresó al programa ’Sale el sol’ tras haberse sometido a una cirugía en la nariz. En el programa compartió detalles sobre la cirugía a la que se sometió recientemente, luego de pasar décadas con un problema que afectaba seriamente su calidad de vida.

El especialista explicó que tenía el tabique desviado, posiblemente a causa de varios golpes que sufrió en el pasado, una condición que dejó avanzar por más de 30 años, pues se había acostumbrado a vivir sin poder respirar correctamente.

Bandera relató que fue un otorrinolaringólogo quien detectó la gravedad del problema cuando acudió a consulta por una molestia en el oído.

“Yo ya no podía respirar, fui con un otorrino maravilloso… me dijo: te apuesto a que no duermes bien, roncas, se te seca la boca y te vas a tener que operar, sí tenía todo eso y fue lo que hice”, contó Pepe Bandera.

El médico detalló que el procedimiento al que fue sometido incluyó una turbinectomía y una septoplastía. En la primera, le cortaron los cornetes para permitir el paso del aire, mientras que en la segunda le rompieron y alinearon el septo nasal. Como consecuencia, perdió el sentido del olfato durante aproximadamente una semana.

Aunque aclaró que no se trata de una cirugía dolorosa, sí reconoció que es bastante incómoda. “No es una cirugía que duela, pero sí es muy incómoda”, señaló.

Actualmente, Pepe Bandera lleva 18 días de recuperación y aseguró que los resultados han sido muy positivos: “Ya puedo respirar y he podido dormir hasta 8 horas”.

¿Qué es una turbinectomía y una septoplastía, cirugías a las que se sometió Pepe Bandera?

El doctor Pepe Bandera explicó en “Sale el sol” que la turbinectomía y la septoplastía son dos procedimientos quirúrgicos nasales muy comunes, cuyo objetivo principal es mejorar la respiración en personas que presentan obstrucciones crónicas en la nariz.

Turbinectomía: reducción de cornetes:Los cornetes son estructuras óseas recubiertas de mucosa que se encuentran dentro de las fosas nasales. Su función es fundamental, ya que ayudan a calentar, humidificar y filtrar el aire que respiramos.

La turbinectomía consiste en la reducción quirúrgica del tamaño de los cornetes, generalmente los inferiores, cuando se encuentran agrandados o inflamados de manera crónica. Cuando esto ocurre, pueden bloquear el paso del aire y provocar congestión nasal constante, dificultad para respirar, ronquidos y mala calidad del sueño.

Septoplastía, corrección del tabique nasal: El tabique nasal o septum es la pared de cartílago y hueso que divide la nariz en dos fosas nasales. En muchas personas, esta estructura está desviada, lo que provoca que un conducto nasal sea más estrecho que el otro.

La septoplastía es una cirugía que busca enderezar y centrar el tabique nasal, corrigiendo la desviación. Al hacerlo, se logra una mejor simetría entre ambas fosas nasales, lo que permite un paso de aire más libre y uniforme.

Este procedimiento no solo mejora la respiración, sino que también puede reducir problemas como congestión crónica, infecciones recurrentes, ronquidos y dificultad para dormir.

¿Quién es el doctor Pepe Bandera, conductor de Sale el sol?

Pepe Bandera es conocido por el público como uno de los conductores de Sale el Sol, pero se volvió famoso por su trayectoria como médico gastroenterólogo que comenzó a ser invitado a los medios y al poco tiempo ganó su fama como un doctor querido entre el público.

Su nombre completo es José Bandera Quijano y se desempeñó como médico en el Centro Médico ABC. Su formación académica comenzó en la Universidad Anáhuac, donde se tituló como Médico Cirujano, consolidando desde entonces una carrera enfocada en la atención clínica y especializada.

Posteriormente, continuó su preparación en la Universidad Nacional Autónoma de México, institución en la que realizó la especialidad en Gastroenterología, así como la especialidad y subespecialidad en Endoscopía.

