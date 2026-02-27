Ricardo Peralta se somete a nueva cirugía estética; así se mostró en redes y usuarios reaccionan: FOTO

Ricardo Peralta volvió a colocarse en el centro de la conversación digital luego de compartir un video en sus redes sociales en el que aparece con el rostro cubierto por una mascarilla postquirúrgica. El creador de contenido mostró parte del proceso tras someterse a una nueva cirugía estética y dejó ver detalles de su recuperación inmediata desde su casa.

Ricardo Peralta / Redes sociales

¿Qué se ve en la historia que subió Ricardo Peralta tras su cirugía estética?

En el video que publicó recientemente, Ricardo Peralta aparece en un espacio interior que parece ser su domicilio. Detrás de él se observa parte de una sala y muebles decorativos. Sin dar mayores detalles técnicos sobre el procedimiento, el influencer muestra su rostro cubierto con una mascarilla postoperatoria de color blanco con aberturas en ojos, nariz y boca.

La férula sugiere que el procedimiento estaría relacionado con la zona facial. En la grabación, se le ve tocando ligeramente su cuello y pecho mientras mira a la cámara. No se aprecian vendajes visibles adicionales, pero la mascarilla cubre gran parte del rostro, lo que indica que se encuentra en fase de recuperación inmediata.

Ricardo no especifica en ese fragmento el nombre exacto de la cirugía; sin embargo, el uso de este tipo de soporte es común en intervenciones como rinoplastia, bichectomía, liposucción de papada o procedimientos de definición mandibular. En el clip únicamente se observa el resultado inicial con inflamación propia del postoperatorio.

Ricardo Peralta / Captura de pantalla

¿Qué cirugías estéticas se ha hecho Ricardo Peralta?

En mayo de 2023, Ricardo Peralta, ganador de MasterChef Celebrity México, compartió con sus seguidores que se sometió a una liposucción, procedimiento que, según explicó, era un deseo que tenía desde hace tiempo.

El creador de contenido, conocido también por el canal “Pepe y Teo”, publicó en su cuenta de Instagram un carrete de fotografías donde mostró el antes y después de la intervención. En las imágenes aparece durante el tercer día de recuperación, aún con inflamación y tras haber recibido tres masajes postoperatorios, los cuales describió como dolorosos.

En el texto que acompañó la publicación escribió: “¡Qué fantasía! Día 3 y así luzco aún hinchada y con solo 3 masajes (por cierto, qué dolor esos masajes!!!)”. Además, dejó claro que la decisión de operarse no fue improvisada.

“Y antes de que llegue algún quejoso, quiero avisar que desde siempre me había querido operar, estoy obsesionado con las operaciones y la que deluxe! Siempre veía los documentales de operaciones y me encantan!” Ricardo Peralta

Ricardo también reveló que ya había considerado entrar a quirófano un año antes, pero decidió posponerlo. “El año pasado casi me opero, pero me arrepentí, pero este año dije, se arma y qué fantasía!!!”, escribió en la misma publicación.

Lipo de Ricardo Peralta / Archivo TVnotas

¿Quién es Ricardo Peralta?

Ricardo Peralta es un creador de contenido e influencer mexicano que ganó popularidad en plataformas digitales por su estilo directo y colaboraciones con otros generadores de contenido. Formó parte del proyecto “Pepe y Teo”, enfocado en temas de cultura pop y comunidad LGBTQ+, lo que lo posicionó como una figura reconocida en redes sociales.

Su presencia se amplió cuando participó en el reality show La casa de los famosos México, donde su personalidad y estrategias dentro del programa lo mantuvieron como tema constante de conversación en redes. Desde entonces, su nombre ha permanecido en tendencia por distintas situaciones relacionadas con su imagen, declaraciones públicas y cambios físicos.

En distintas etapas, Ricardo ha documentado procedimientos estéticos y rutinas de cuidado personal, compartiendo con sus seguidores detalles de tratamientos faciales y corporales. Esta transparencia ha provocado que cada nuevo cambio genere búsquedas relacionadas con su apariencia, cirugías y comparaciones con otras figuras del medio digital.

