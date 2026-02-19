Lapizito rompe el silencio, defiende a Gomita del hate y ¿teme lo peor? “Si se llegara a quitar la vida”

Araceli Ordaz, mejor conocida como ‘Gomita’, lleva semanas preocupando a sus fans y a la industria del espectáculo. Tras ser hospitalizada de emergencia y someterse a una cirugía que puso en riesgo su vida, la influencer ha compartido fragmentos de su recuperación; sin embargo, lejos de recibir solo apoyo, su apariencia física y evolución médica desataron una fuerte ola de comentarios, críticas y nuevas especulaciones.

La conversación en redes no tardó en tornarse áspera. Entre dudas sobre su estado de salud, teorías sobre posibles complicaciones y señalamientos sobre su aspecto, el hate comenzó a dominar el debate. Fue entonces cuando Freddy, su hermano, decidió intervenir públicamente con un mensaje que no solo defendió a Gomita, sino que encendió alarmas por el tono de preocupación que dejó ver.

Gomita y Lapizito / Instagram

¿Qué dijo Freddy al defender a Gomita del hate en redes?

El mensaje de Freddy, mejor conocido como ‘Lapizito’ no pasó desapercibido. En medio de la tormenta de opiniones, el hermano de la influencer ‘Gomita’, pidió un alto total a los ataques dirigidos hacia ella. Pero conforme avanzaban las líneas, el discurso cambió de ritmo, pues alertó sobre el impacto que puede tener el odio diario en la salud mental de su hermana.

“Ahora yo se los pido de favor: dejen de criticar a mi hermana Gomita, dejen el odio a un lado.” Lapizito

Freddy, contrario a lo que Gomita intenta mostrar en sus redes, asegura que a su hermana sí le afecta el hate y que las críticas constantes han terminado por lastimarla profundamente.

Lapizito “Gomita no está bien por el odio que recibe cada día. Ustedes pueden criticar detrás de una pantalla y tirar veneno, pero no saben cómo se siente la persona ni si se llegara a quitar la vida por el odio que recibe diario. Ya sé que la gente critica por todo, pero por favor, ya no le hagan más daño.”

Lapizito reconoce que no es la primera vez que su hermana enfrenta comentarios negativos, pero esta vez suplica que ya paren. Entre súplicas a su fe, recuerda a sus seguidores —y a la propia Gomita— que no está sola y que seguirá defendiéndola pase lo que pase.

“Ella, desde hace años, ha soportado las críticas sobre su cuerpo. Yo solamente le pido a Dios que cuide a mi hermana Gomita y que no le llegue a pasar nada. Yo seguiré defendiéndola porque ella no está sola.” Lapizito

¿Qué se sabe sobre la cirugía de emergencia de Gomita?

Días antes del mensaje de Lapizito, ‘Gomita’ ya había preocupado a sus seguidores al revelar que estuvo hospitalizada. Sin ofrecer demasiados detalles médicos, la influencer confirmó que su vida estuvo en riesgo tras una intervención quirúrgica realizada el 5 de febrero.

La propia creadora de contenido compartió un mensaje que reforzó el tono dramático del momento: “Solo sé que existen LOS MILAGROS Y MI FE AUMENTA CADA DÍA, el 5 de febrero casi pierdo la vida, pero mi padre amado me dio otra oportunidad”

Gomita alarma en redes al anunciar que fue hospitalizada / Redes sociales

La falta de información concreta abrió la puerta a múltiples especulaciones. Entre los rumores más insistentes surgió la teoría de que la cirugía habría sido consecuencia del consumo de suplementos para bajar de peso. Ante esto, la marca vinculada al producto difundió un comunicado deslindándose:

“Queremos aclarar con mucho respeto que la situación que vivió Gomita fue completamente ajena a nuestro suplemento. Nuestro producto es un suplemento alimenticio, no es un medicamento, y ha sido sometido a análisis de calidad y contaminantes…” Gomita

Aunque la influencer desmintió versiones extremas, incluyendo rumores sobre su supuesta muerte, la incertidumbre continuó. Más recientemente, un video en TikTok donde mostró una herida considerable en el abdomen volvió a generar inquietud.

“Doña Chavis está haciendo la curación de la herida. Este es el tamaño. Ya estoy en un punto en el que me da mucha comezón. Es buena señal, dice mi mamá. Es que, de abajo, sí está saliendo líquido”, narró Gomita.

Gomita / Redes sociales

¿Gomita y Lapizito siguen distanciados tras la polémica familiar?

El contexto familiar añade otra capa al drama. Desde hace meses, la relación entre Araceli Ordaz, nombre real de ‘Gomita’, y su hermano Lapizito ha sido objeto de debate público.

Las declaraciones de Fer Durán, expareja del influencer, detonaron una fuerte controversia. En el pódcast Un tal Fredo, la joven acusó al creador de contenido de comportamientos celosos, controladores y episodios de presunta violencia. Aunque Lapizito negó los señalamientos, la situación escaló cuando Fer presentó imágenes y audios como respaldo.

En medio de ese escándalo, Gomita marcó distancia y desde entonces ya no se les ha vuelto a ver juntos.