¿Gomita estuvo en riesgo? La influencer revela si su tratamiento para bajar de peso la llevó al hospital

La creadora de contenido Aracelí Ordaz, conocida en redes sociales como Gomita, encendió las alarmas luego de compartir que estuvo a punto de morir tras una cirugía de emergencia realizada el pasado 5 de febrero en un hospital de la Ciudad de México. La noticia generó preocupación entre sus seguidores, quienes comenzaron a especular sobre las causas que la llevaron a esa situación.

Nueva figura de Gomita / Intagram

¿Por qué Gomita estuvo a punto de morir?

Fue la propia Gomita quien, a través de su cuenta de TikTok, informó que el 5 de febrero tuvo que ser sometida a una cirugía de emergencia que la colocó en una situación delicada. En su mensaje, explicó que estuvo hospitalizada en la Ciudad de México y que el procedimiento la llevó “al borde de la muerte”.

Hasta ahora, la creadora de contenido no ha detallado cuál fue el padecimiento o la causa específica que derivó en la operación. Señaló que en los próximos días compartirá un video en su canal de YouTube donde explicará lo sucedido con mayor profundidad.

Mientras tanto, la falta de información concreta dio paso a distintas versiones en redes sociales. Usuarios comenzaron a preguntar si el tratamiento para bajar de peso que consume y promociona pudo haber tenido alguna relación con la emergencia médica.

Gomita alarma en redes al anunciar que fue hospitalizada / Redes sociales

¿El tratamiento para bajar de peso tuvo que ver con la hospitalización de Gomita?

Tras los cuestionamientos, la cuenta oficial del suplemento alimenticio que Gomita consume publicó un mensaje en Instagram para deslindar al producto de lo ocurrido.

En el comunicado se lee que la situación que vivió la influencer fue “completamente ajena” al suplemento. La empresa aclaró que se trata de un suplemento alimenticio y no de un medicamento, y que ha sido sometido a análisis de calidad y pruebas de contaminantes, cuyos certificados, aseguran, han compartido anteriormente.

El mensaje también señala que la marca prioriza la seguridad y la transparencia con sus clientas, y expresa buenos deseos para la recuperación de Gomita, indicando que será ella quien comparta su experiencia cuando se sienta lista.

La propia creadora de contenido replicó estas declaraciones en sus historias de Instagram, confirmando así que, de acuerdo con lo informado por la empresa, su estado de salud no estuvo relacionado con el tratamiento para bajar de peso. Hasta el momento, no ha dado más detalles médicos ni ha precisado el diagnóstico que motivó la intervención quirúrgica.

Gomita / Captura de pantalla

¿Cuál es el estado de salud de Gomita hoy 13 de febrero?

Después de varios días hospitalizada, Gomita informó que ya fue dada de alta y se encuentra en su casa, bajo el cuidado de su familia. A través de sus redes sociales compartió los primeros videos tras su salida del hospital.

En dichas publicaciones, mostró que decidió arreglarse y maquillarse para saludar a sus seguidores. También exhibió los arreglos florales que recibió durante su recuperación por parte de amigos y familiares.

En uno de los mensajes expresó que se trata de un tema delicado, pero aseguró que se encuentra bien y agradeció que la situación no haya pasado a mayores. “Estoy bien… aquí estoy vivita y coleando”, comentó en uno de sus videos.

La influencer reiteró que dará a conocer más detalles próximamente, una vez que esté lista para hablar del tema con mayor calma.

¿Qué se sabe hasta ahora?



La cirugía de emergencia ocurrió el 5 de febrero en un hospital de la CDMX.

Gomita no ha revelado el diagnóstico ni el motivo específico de la operación.

La marca del suplemento para bajar de peso negó cualquier relación con la hospitalización.

La influencer ya se encuentra en su casa recuperándose.

Anunció que explicará lo sucedido en un próximo video de YouTube.

