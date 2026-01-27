Gomita en su renovación se quita las extensiónes y estrena nuevo look: “Mi nuevo corte todo que ver”

Gomita, quien recientemente se bautizó en el cristianismo, decidió despedirse de las extensiones como parte de una nueva etapa en su vida.

La exparticipante de “La casa de los famosos México 2024" eligió apostar por un look mucho más natural, como parte de una etapa personal de renovación y cuidado propio.

Gomita recuerda que le lastimaron la columna en un dinámica en Se vale / Redes sociales

Gomita se quita las extensiones en un Tiktok

A través de su cuenta de TikTok, Gomita mostró el proceso completo de cómo se retiró las extensiones por sí misma. “Hoy les voy a enseñar que me sé quitar las extensiones, el día de hoy me las voy a quitar porque estoy en una etapa de querer dejarme crecer el cabello más saludable”, explicó Gomita.

La creadora de contenido también destacó que este cambio no solo tiene que ver con su cabello, sino con regresar a lo natural en varios aspectos de su imagen. “Ya me las sé quitar, ya tengo maña. Quiero mostrarles, ya me crecieron mis uñas naturales, pero vamos a ver qué puedo hacer con mi cabello natural”, comentó.

Gomita se quita las extensiones estrena su nuevo corte de cabello y / Redes sociales

¿Cómo es el nuevo look de Gomita?

Minutos después, Gomita reapareció en otro video para presumir el resultado final: un corte estilo bob, con puntas peinadas hacia arriba, que rápidamente recibió elogios de sus seguidores.

Emocionada, mostró su nueva imagen y compartió lo feliz que se siente con este cambio: “Nenas, les voy a mostrar cómo se ve mi cabello. ¿Qué tal mi nuevo corte? Todo qué ver, a mí verdaderamente me encantó, se me hace lindo y femenino”, expresó.

La influencer confesó que, por ahora, no tiene intención de volver a las extensiones, ya que se siente satisfecha con el estado actual de su cabello.

“Me encantó, me quiero quedar así, ya está sano y saludable, vean, ya pelo natural y uñas naturales. Ya todo va tomando su forma natural”, dijo orgullosa.

El cambio de look de Gomita fue celebrado por sus fans, quienes aplaudieron su decisión de priorizar la salud y mostrarse tal como es, reafirmando que su renovación va más allá de la imagen y refleja un momento de crecimiento personal.

@gomita_oficial Así quedó mi cabello después de quitarme las extensiones, este es mi nuevo corte 💇‍♀️ ♬ sonido original - GOMITA_OFICIAL

¿Qué es el cabello bob que trae Gomita?

El corte bob que luce Gomita es una versión moderna del clásico bob, un estilo que se ha convertido en uno de los favoritos entre celebridades e influencers durante 2025 y 2026. Se trata de un corte corto o medio corto, que puede ir a la altura de la mandíbula o ligeramente más largo, rozando los hombros, y que destaca por sus líneas definidas, su frescura y su efecto rejuvenecedor inmediato.

El bob se ha mantenido vigente por su gran versatilidad, ya que puede adaptarse a distintos tipos de rostro y estilos personales.

Puede llevarse recto y pulido para un look más elegante, con capas y textura para un aire desenfadado, o acompañado de flequillo como en el caso de Gomita.

