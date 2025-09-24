Gomita se quiebra al confesar que intentó ser mamá por inseminación artificial, ¿no lo logró?

Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, dejó al público sin palabras tras abrir su corazón como pocas veces lo había hecho. La comediante e influencer confesó entre lágrimas que lo que más desea en la vida es convertirse en madre, un sueño que incluso intentó cumplir a través de la inseminación artificial. Sin embargo, los planes no salieron como esperaba.

Mira: ¿Lapitizo fue demandado por violencia de género? Da importante anuncio tras acusaciones de maltrato

Gomita / YouTube: Silvia Olmedo

¿Gomita quiere ser mamá?

Gomita sorprendió en una charla íntima durante el pódcast de su hermano Fredy Ordaz, alias Lapizito, al revelar que su mayor sueño es convertirse en madre. La confesión, cargada de emoción y lágrimas, dejó ver una faceta poco conocida de Araceli Ordaz, quien expresó que está lista para priorizar su vida personal por encima de su carrera.

“Ser mamá, tener a mi familia, tener a mi esposo, ya le dediqué mucho tiempo a mi carrera, no estoy cansada pero ya quiero tener una vida de familia, quiero ser mamá, me muero por ser mamá”, expresó Gomita con los ojos llenos de lágrimas.

Lee: Mariana Botas, ¿la nueva Gomita en La casa de los famosos México 2025? ¿Por qué comparan a las influencers?

Durante el pódcast con Lapizito, Gomita habló de su deseo de formar una familia.

¿Gomita se sometió a un tratamiento de fertilidad? ¿Por qué no funcionó?

Gomita reveló que pensó en someterse a un tratamiento de fertilidad in vitro, pero tuvo que detenerlo por compromisos laborales. Aunque su deseo de ser madre era fuerte, las circunstancias no le permitieron continuar con el proceso.

Gomita “Tuve un intento de ser mamá por in vitro, yo decía: ‘Ya, ya quiero ser mamá’. No se logró porque me fui a un reality a Argentina por tres meses y debía tener cuidados”

Este momento de vulnerabilidad conmovió a sus seguidores, quienes no esperaban está confesión.

Te puede interesar: ¿Gomita está enferma? La influencer rompe el silencio y revela la verdad sobre su impactante cambio físico

Gomita explicó que tuvo que cancelar el tratamiento de fertilidad por compromisos laborales.

¿Gomita volverá a intentar embarazarse por inseminación artificial?

Aunque no lo ha confirmado públicamente, todo indica que Gomita no ha renunciado a su sueño de convertirse en madre. Durante la conversación con su hermano, Lapizito le comentó que, debido a su carrera, era difícil mantener relaciones estables, pues entre giras y proyectos no había tiempo para ello. Pero Gomita respondió con una reflexión que dejó ver que está dispuesta a cambiar sus prioridades.

Gomita “A ver, creo que tiene que haber un equilibrio entre todo lo que hemos vivido como figuras públicas y también como seres humanos. No nos enseñaron a poner en una balanza nuestras decisiones, ¿no? O sea, darle prioridad a lo que sentimos como personas”.

La comediante continuó explicando que ahora está en una etapa diferente de su vida, donde busca momentos de calidad para ella misma y eso incluye viajar, disfrutar y reconectar con su niña interior. “Por eso, quizá ahora te digo: no sé si quiero ir a un programa de televisión, porque quiero pasar mi cumpleaños en Disney y hacer feliz a mi niña interior. Ya no estoy en ese punto de decir: ‘Bueno, voy al programa, pero esto, pero lo otro’. Lo veo desde otra perspectiva”, finalizó.