¿Lapitizo fue demandado por violencia de género? Da importante anuncio tras acusaciones de maltrato

Ha pasado un tiempo desde que Fredy Ordaz, mejor conocido como ‘Lapizito’, se fue de las redes sociales tras las serias acusaciones de violencia que hicieron sus exnovias en su contra. Ahora, el influencer reaparece con un contundente mensaje y un nuevo proyecto en puerta, ¿de qué se trata?

¿Quiénes son las exnovias de ‘Lapizito’ que lo acusan de violencia?

En 2024, Fer Durán, exnovia de ‘Lapizito’, se presentó al pódcast ‘Un tal Fredo’ y aseguró que tuvo una relación tóxica. Habló de que su ex la violentó de forma física y psicológica durante su relación. Según la joven, su ex era alguien sumamente celoso al que le “encantaba” verla sufrir.

“Hubo un día en que él me aventó a la cama y me dijo: ‘Eres una pu… pérdida de tiempo’ y me dejó encerrada. Él siempre quería que estuviera todo el tiempo con él en su departamento. Me quitaba el celular y lo escondía para que no hablara con mi mamá”, expresó.

Si bien en ese momento no dijo si hablaba del hermano de Araceli Ordaz, ‘Gomita’, después presentó fotos y audios que confirmarían los presuntos abusos que vivió junto al también comediante.

Estas acusaciones tomaron fuerza después de que Ana Cisneros, otra expareja de ‘Lapizito’, dijera haber vivido maltrato durante su relación con el creador de contenido. Incluso, señaló estar considerando ejercer acciones legales.

“Fueron cuatro meses, estábamos saliendo… sus agresiones eran muy fuertes y yo decidí dejar las cosas así. Violencia siempre hubo, pero desde el comienzo era manipulación, gritos, ofensas e insultos a partir de las tres semanas…. Me estoy asesorando con los abogados. Mi mamá me está brindando su apoyo”, manifestó.

‘Lapizito’ negó todo esto y aseguró que las presuntas pruebas habían sido falsificadas. Tras esto, se tomó un descanso de redes sociales y ya no se supo más de su vida. No fue hasta hace unas horas que volvió con un mensaje y un anuncio contundente.

¿Qué dijo Lapizito, influencer acusado de violencia de género, tras reaparecer en redes sociales?

A través de Instagram, Fredy Ordaz, nombre real de ‘Lapizito’, dio a conocer el estreno de su nueva canción llamada ‘Hasta que me perdí’, una balada de desamor. En el post del anuncio, expresó lo feliz que se siente por volver a las redes sociales tras “desconectarse”.

Sin mencionar el nombre de sus exnovias, dijo que su sencillo estaba dedicado a sus familiares y amigos que “confiaron en él”, así como también a aquellos que “le dieron la espalda” en su momento.

“A todos los que me esperaron, que creyeron y que siguieron ahí, les digo: este regreso es para ustedes. A los que dudaron, a los que me dieron la espalda, también les agradezco, porque en el silencio y en la adversidad encontré mi fuerza” Lapizito

Aunado a esto, también reveló que pronto sacará un nuevo episodio de su pódcast junto a su mamá. Los internautas interpretaron sus comunicados como una forma de decir que, pese a todas las acusaciones que hay en su contra, seguirá fuerte, ya que cuenta con el apoyo de su familia y amigos.

¿Quién es ‘Lapizito’, hermano de ‘Gomita’, y cuáles han sido sus escándalos?

Alfredo Ordaz Campos, nombre real de ‘Lapizito’, es un cantante, influencer y comediante que nació en 1996, por lo que actualmente tiene 31 años.

Es hermano de Araceli Ordaz ‘Gomita’, exparticipante de ‘La casa de los famosos México’.

Ganó notoriedad tras aparecer junto a ‘Gomita’ y su otro hermano ‘Lapizin’ en ‘Sabadazo’.

Pese a que su personaje era “infantil”, protagonizó muchas polémicas.

En su momento, se peleó con ‘Gomita’ luego de que no la apoyara cuando denunció públicamente a su papá por agredirla a ella y a su mamá. No obstante, después se reconciliaron.

Hace algunos años, trascendió que vivía en fiestas y excesos, algo que él no ha confirmado ni negado.

Un payaso llamado ‘Pastelito’ aseguró en su momento que Lapizito copiaba su estilo.

Aunque sus exnovias Fer Durán y Ana Cisneros han mencionado querer ejercer acciones legales en su contra, hasta ahora no se sabe si ya han iniciado algún proceso.

