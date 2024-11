Lapizito suma nueva acusación de agresión; otra exnovia asegura que hasta la intentó ahorcar

Alfredo Ordaz, mejor conocido como Lapizito, suma una nueva acusación de maltrato en su contra. En esta ocasión, una chica llamada Ana Cisneros aseguró haber vivido “un infierno” cuando era pareja del hermano de Gomita.

Recordemos que Ana ya había expuesto las presuntas agresiones de Lapizito. A través de Instagram, compartió un video en el que el joven admite haber tomado fotos indebidas a sus amigas y mostrarlas a sus amigos, bajo la justificación de que “hacía lo mismo” que Uzielito Mix.

“Se justificaba diciéndome que no importa porque él es él, no es ‘Uzielito mix’. Él es una persona que siempre se defiende comparándose con otras, tanto física y económicamente, para hacerlos menos, siendo que Uziel es su amigo, señaló la joven.

Ana Cisneros habla sobre los supuestos maltratos que vivió junto a Lapizito

Tras la publicación, Ana Cisneros, en entrevista para ‘Venga la alegría’, relató cómo habría sido su relación con Alfredo Ordaz. De acuerdo con la influencer, en una ocasión, su exnovio la intentó asfixiar después de que ella le reclamará por una supuesta infidelidad.

Ana Cisneros “No me dejó ir. Me empezó a jalonear y así. Me puso en la cama, me empezó a ahorcar. Me sentí un poco agredida s3.xualmente. Me empezó a besar sin mi consentimiento, pero unos besos que me mordía, hasta me dejó moretones. Al mismo tiempo, me ahorcaba”

Según su testimonio, decidió terminar la relación después de que, supuestamente, él la amenazara con un cuchillo: “Le tuve que hablar a mi mamá porque yo pensé que me iba a m4t4r”, expresó.

Al momento de decirle que ya no quería estar con él, Lapizito habría comenzado a golpearla en repetidas ocasiones, mientras le decía que siempre estarían juntos.

“Me dijo ‘¿quieres intentar otra vez irte?’ Me pegaba contra la pared, me ahorcaba, me cacheteaba, me agarraba la cabeza. Me estrellaba contra el muro”, expresó.

"Pensé que me iba a ma...": Entre lágrimas, la influencer Ana Cisneros nos compartió los ataques que recibió por parte Alfredo Ordaz "Lapizito" durante su noviazgo.😰 #VLA



— Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) November 6, 2024

Ana Cisneros revela por qué no denunció a Lapizito

La influencer explicó que ya tenía a su abogado listo para meter una denuncia en contra de Alfredo. Sin embargo, decidió no proceder por miedo de verlo tras las rejas.

“Cuando estaba con el abogado, literal, se me apachurró el corazón. Es difícil tener el poder de decir ‘esta persona va a estar encerrada en la cárcel toda su vida’”, dijo.

Pese a la postura que tuvo inicialmente, ahora desea proceder legalmente: “Ahora me estoy volviendo a asesorar con los abogados de mi mamá para proceder”, concluyó.

Fer Durán, exnovia de Lapizito, fue la primera en exponer la supuesta violencia del influencer

En agosto, Fer Durán asistió al pódcast ‘Un tal Fredo’. Durante la plática, la creadora de contenido relató que Lapizito la celaba hasta con su sobrino recién nacido. También señaló que la maltrataba tanto física como psicológicamente.

Si bien Lapizito negó estas acusaciones y hasta dijo que en su momento daría “su versión de la historia”, hace poco, la joven presentó evidencias de los presuntos maltratos del artista.

De acuerdo con Fer, decidió exponer estas pruebas debido a que, aparentemente, el hermano de Gomita estaba contratando gente para desprestigiarla.

