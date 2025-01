Tras maltrato de Lapizito a su ex, ella propuso a su familia: “Me quedo callada si lo internas”

La cantante Ana Cisneros narró a TVNotas los momentos de terror que vivió al lado de su expareja, Alfredo Ordaz Campos, ‘Lapizito’, a quien señaló por presunta violencia. Lo anterior, poco tiempo después de que la influencer Fer Durán hiciera la misma acusación. Ana incluso señaló que ‘Lapizín’, hermano de ‘Lapizito’, fue testigo de los malos tratos y la defendió.

Ana Cisneros reveló el terror de su relación con Lapizito

¿Qué le hizo a ‘Lapizito’ a Ana Cisneros?

“Este personaje (Alfredo) era tan ‘buena persona’ que a veces me confundía. Me llegué a culpar de lo que pasaba. Es un hombre que se enoja por cualquier cosa. En un instante cambia su forma de ser. Siento que tiene un trastorno. Esos cambios de conducta no son normales”

“En ocasiones me aventó mis cosas. Me golpeó varias veces. Primero comenzó con jaloneos. Luego apretones de muñecas. Me quitó mi ropa para que no saliera. Un día le dije: ‘A esto se le llama secue...’. No le importó. Las agresiones subieron de tono”.

“Un día me peg... y su hermano lo quitó y le gritó: ‘Ya me di cuenta de que nunca vas a cambiar’. Fredy es un hombre que no sabe controlar sus emociones.” Ana Cisneros

Hermano de ‘Lapizito’ le aconsejó a Ana Cisneros que dejara a su hermano

Incluso el hermanito de Fredy me escribió: ‘Ana, ten amor propio y salte de ahí. Yo no estoy a favor de lo que hace mi hermano’”.

¿Crees que ‘Gomita’, ‘Lapizín’ y la mamá estén amenazados por su hermano? “No creo. Fredy es narcisista y un excelente manipulador. Dudo que no sepan lo que ha hecho su hermano. Lo que sí sé es que entre ellos, como hermanos, no tienen comunicación”.

“Una vez Fredy mencionó que no le hablaba a su hermana porque estaba loca. Bajita la mano, la llamó ‘pu...’. No creo que sus hermanos ni su mamá puedan hacer algo. Fredy está fuera de control”.

Ana le propuso a la mamá de ‘Lapizito’ quedarse callada si lo internaba

“A la única persona que le marqué para explicarle fue a su mamá. Ella me dijo: ‘No puede ser. No pensé que llegaría a ese grado. ¿Qué te digo? Así son los hombres machistas y narcisistas. Es la misma historia que viví con mi esposo’”.

“Le propuse: ‘Me quedo callada si lo internas... . Ella dijo estar muy preocupada. Al poco tiempo vi que todos estaban juntos. Nadie hizo nada. Eso me sacó muchísimo de onda. Afortunadamente, en enero se retomará el tema legal. Por ahora no puedo decir nada”.

Ana Cisneros lanza nuevo tema basado en la relación con Fredy

Ana nos contó que su tema ‘Tragos’ está inspirado en la relación que vivió: “El video y la canción son distintos. Esta última está enfocada al amor y al despecho. Habla de una chica, esto es, yo, que terminó una relación tóxica en la que le fueron infiel y no la trataban bien. El video es más gráfico y trata sobre la violencia contra la mujer. Describe lo que viví con este personaje (Alfredo)”, finalizó.

Ana Cisneros dijo en su cuenta de Instagram que rompería el silencio por lo que vivió con ‘Lapizito’ durante su relación

“Exhibiré los videos de Alfredo Ordaz en los que me grita. Fotos de sus agresiones y conversaciones donde él admite... . Todo para apoyar a Fer Durán. Honestamente me daba miedo. Era algo que quería dejar ir. Sin embargo, la valentía de Fer me motiva a alzar la voz. Ella no está sola”.

“Voy a poner conversaciones donde él admite... y todos los moretones, además de videos donde él me grita. Espero con toda el alma que no haya ni una más”.

