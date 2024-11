Exnovia de Lapizito exhibe presuntas pruebas de agresiones que habría recibido por el hermano de Gomita

A mediados de agosto, Alfredo Ordaz, más conocido en el mundo del espectáculo como Lapizito, fue acusado de haber agredido a su expareja. En aquel entonces, la influencer Fer Durán aseguró que el hermano de la exparticipante de ‘La casa de los famosos México’, Gomita, la violentó durante su noviazgo.

Mediante el pódcast ‘Un tal Fredo’, la joven contó que Lapizito era tan celoso y posesivo que llegó a reclamarle por tener fotografías de su sobrino recién nacido.

Incluso señaló que, en su momento, la “se.cuestró” tras una gran discusión. Según su relato, el hermano de Gomita no solo la agredió físicamente, también le quitó su celular para que no pudiera pedir ayuda.

“Me agarra. Me tira al suelo. Me arranca el arete. Yo buscando el arete y él me dice: ‘Y si quiero, te arranco el otro porque te lo regaló tu pu… madre’. Yo tirada en el suelo. Me puse de rodillas y le dije: ‘Ya, mi amor, perdóname’. Él me decía: ‘Así me gusta tenerte’” Fer Durán

Aunque durante la entrevista no mencionó su nombre, después confirmó que sí hablaba de los oscuros momentos que habría vivido a lado del influencer.

Lapizito

No te pierdas: El papá de Gomita sale en defensa de su hijo Lapizito tras señalamientos de violencia

Fer Durán exhibe a Lapizito

A varios meses de haber dado sus declaraciones, Fer Durán usó su cuenta de Instagram para exhibir a Lapizito. La publicación inicia con un escrito expresando que no quería llegar a “este punto”, pero que las circunstancias la había orillado a decir “la verdad”.

De acuerdo con la joven, el hermano de la exparticipante de ‘LCDLFMX’ ha buscado la forma de “perjudicarla” desde que habló sobre las agresiones que habría sufrido en su noviazgo.

Fer Durán “Alfredo Ordaz Campos sigue intentando hacerme daño a mí y a mi familia. Lamentablemente, nos informan que está contratando gente para limpiar su imagen, desacreditando todo lo que expuse sobre él”.

La creadora de contenido mostró la captura de una conversación de una persona a la que supuestamente Lapizito habría contactado para “afectar” su imagen.

Te podría interesar: Exnovia de Lapizito, hermano de Gomita, lo acusa de haberla violentado: “Me dobló el pie horrible”

Fer Durán muestra fotos de las supuestas agresiones de Lapizito

Además de la conversación, Fer también mostró diversas fotografías en la que muestra los moretones y lesiones que presuntamente el hermano de Gomita le habría hecho.

“En este momento, temo por mi seguridad y la de mi familia, así que lo hago responsable de cualquier cosa que nos pueda pasar”, declaró.

Por supuesto, el post se llenó de mensajes positivos de internautas, incluyendo influencers como Fernanda Blaz y Aarón Mercury, apoyándola y diciéndole que no está sola ante esta situación.

Algunos de los comentarios fueron:

“Todas te apoyamos”

“No estás sola, Fer”

“Todos te creemos”

“Nunca nadie más te va a lastimar. Dios te bendiga siempre, mi niña”

“Estoy contigo”

“Lapizito es un asco”

Hasta el momento, Lapitizo o Gomita no se han pronunciado ante la nueva publicación de Fer. Sin embargo, en su momento, el influencer negó las acusaciones de su ex y advirtió que revelaría su verdad.

Mira: Lapizito llama “mentirosa” a su ex por señalarlo de maltrato, advierte con decir “toda la verdad”