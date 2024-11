Lapizito rompe el silencio tras las acusaciones de Fer Durán sobre agresión y manipulación

El influencer y comediante Alfredo Ordaz Campos, mejor conocido como Lapizito, se encuentra en el ojo de la polémica luego de ser señalado por su expareja, la influencer Fer Durán, de haber ejercido violencia en su relación.

A través del pódcast “Un tal Fredo”, Fer Durán compartió su versión de los hechos, revelando momentos difíciles y afirmando que Lapizito se mostró controlador y violento. Las denuncias en redes sociales no solo han desatado controversia, sino que ahora llevan al comediante a romper el silencio y ofrecer su versión de los acontecimientos.

Fer Durán revela presunto abuso en su relación con Lapizito

En agosto de este año, Fer Durán sorprendió a sus seguidores al contar en el pódcast “Un tal Fredo” los episodios de abuso que, asegura, vivió junto a Lapizito. La influencer describió situaciones de celos y control extremo que, en su relato, llegaron a un punto crítico cuando el comediante presuntamente le reclamó por tener fotos de su sobrino recién nacido, además de haberla “secuestrado” en medio de una fuerte discusión.

Según Durán, estos incidentes incluyeron agresiones físicas y la confiscación de su teléfono para evitar que pudiera pedir ayuda.

Posteriormente, Durán confirmó que estas declaraciones estaban dirigidas hacia Lapizito, compartiendo en sus redes sociales capturas de pantalla de conversaciones donde afirma que el comediante habría contactado a otras personas para desprestigiar su imagen. En esta serie de publicaciones, también exhibió fotografías en las que se ven moretones y marcas que, según ella, son el resultado de los supuestos ataques de su expareja.

Nuevas acusaciones: Ana Cisneros también señala a Lapizito por maltrato

El escándalo en torno a Lapizito escaló cuando una segunda mujer, Ana Cisneros, se sumó a las denuncias en su contra. Ana, quien también fue pareja del comediante, afirmó que su relación con él fue “un infierno”, narrando episodios de manipulación y abuso.

A través de Instagram, Ana Cisneros compartió un video en el que Lapizito admite haber tomado fotos indebidas de sus amigas y luego mostrarlas a otros. En su publicación, Ana declaró que este comportamiento formaba parte de una serie de acciones que la hacían sentirse insegura y violentada.

Las revelaciones de Ana reforzaron la controversia, pues sumaron más testimonios que apuntan a un patrón de conducta preocupante por parte de Lapizito. La denuncia de ambas jóvenes ha hecho que usuarios de redes sociales se pronuncien, exigiendo que el influencer sea investigado a fondo.

Lapizito responde a las acusaciones y desmiente los señalamientos

Finalmente, Lapizito decidió abordar las acusaciones en su contra y defenderse de lo que considera “calumnias” y “manipulación”.

Durante el pódcast “Ara entre nozz”, el comediante negó rotundamente las afirmaciones de Fer Durán y Ana Cisneros, afirmando que las fotografías de supuestas lesiones fueron alteradas con Photoshop y que él jamás actuaría de manera violenta contra una mujer.

“La gente no me conoce; la gente sabe que existe el Photoshop y que las cosas se pueden manipular”, explicó Lapizito.

“Yo lo he hecho para mis fotos, y se usa para hacer las cosas más exageradas”, continúo su relató Fredy.

Según el influencer, en su momento defendió a su madre de situaciones de maltrato, por lo que considera inverosímil que pudiera violentar a alguna mujer.

Lapizito también aclaró que la ruptura con Durán se debió a una decisión personal y que en ningún momento recurrió al chantaje.

“La relación terminó porque yo no quería ser papá. No sé si es chantaje, pero estaba enamorado y no era la manera de mantener la relación… yo le di vuelta a la página desde hace tiempo”, sostuvo.

Las acusaciones de Fer Durán y Ana Cisneros han colocado a Alfredo Ordaz “Lapizito” en una situación delicada, donde las redes sociales y el público en general están a la espera de claridad sobre los señalamientos en su contra. Mientras él sostiene que se trata de una campaña de desprestigio, los testimonios de sus exparejas sugieren un patrón de conductas que debe ser investigado.