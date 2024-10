Lapizito llama “mentirosa” a su ex por señalarlo de maltrato, advierte con decir “toda la verdad”

El comediante Fredy Ordaz, mejor conocido como ‘Lapizito’, se encuentra en medio de una gran controversia luego de que su expareja, Fer Durán, lo acusara públicamente de maltrato durante su participación en el pódcast ‘Un tal Fredo’. Las declaraciones de la influencer colocaron al comediante en el centro de la polémica con una lluvia comentarios negativos en su contra.

Dos meses después de las acusaciones, Lapizito salió a desmentir a su ex y dijo que dirá su verdad en los próximos días. A través de su cuenta oficial de Instagram, el payasito prometió a sus seguidores que pronto revelará “toda la verdad” sobre su relación con Fer Durán. En su mensaje, el hermano de ‘Gomita’ dejó claro que no se quedaría callado y que ofrecerá su versión de los hechos con la intención de que se conozca su versión.

“Mentira tras mentira. El que calla otorga… este jueves viene toda la verdad!! Mi versión de la historia”, escribió en Instagram generando más de dos mil comentarios.

¿Qué dijo Fer Durán sobre Lapizito?

Fernanda relató sobre el día en que, a raíz de una fuerte pelea, Lapizito la había agredido físicamente y hasta le quitó su celular, con el objetivo de que no pidiera ayuda, según dijo.

“Me agarra. Me tira al suelo. Me arranca el arete. Yo buscando el arete y él me dice: ‘Y si quiero, te arranco el otro porque te lo regaló tu pu… m@dre’. Yo tirada en el suelo. Me puse de rodillas y le dije: ‘Ya, mi amor, perdóname’. Él me decía: ‘Así me gusta tenerte’”, dijo.

Según la influencer, el hermano de Gomita “disfrutaba” verla “hum¡.llada”, pues, desde su punto de vista, era la única forma en la que ella le podía demostrar su amor: “(Él me dijo) ‘Me vale que esto sea un secuestro. Es la única manera en la que me puedes decir que me amas y me pides perdón”, contó.

Fernanda también mencionó que vivía atemorizada: “Rezaba en que no me diera un mal g.0lpe. Me dobló el pie horrible.”, dijo.

Si bien con el tiempo lo dejó, la joven señaló que su relación con Lapizito fue muy “tóxica”, pues él hasta le prohibía tomar sus medicamentos para la ansiedad, bajo el argumento de que quedaría “igual que su hermana, Gomita”.

Lapizito ha sido señalado de malos tratos por otra de sus ex

Ana Cisneros, quien también es exnovia de Lapizito, también salió señaló al payasito. Ana aseguró que vivió momentos difíciles durante su relación. Según su testimonio, su hermano menor fue quien la ayudó a salir de lo que describió como una situación de m4ltrato emocional y físico.