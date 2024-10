Eugenio Derbez le hace la ley del hielo a José Eduardo ¿por defender a su mamá?

La guerra de declaraciones entre José Eduardo Derbez y su padre, Eugenio Derbez escaló a un nuevo nivel y generó que padre e hijo rompieran comunicaciones. Esto se suscitó por los comentarios del menor de la dinastía Derbez para defender a su madre, Victoria Ruffo, luego de que su progenitor la señalara como la responsable de sus hábitos de fumar y beber.

José Eduardo, quien se acaba de convertir también en papá, así defendió a Ruffo cuando fue cuestionado por la prensa sobre lo que opinaba de lo dicho por el comediante y actor, y su respuesta sorprendió a todos, ¡hasta al mismo Eugenio!

“A él le gusta embarazar mujeres y nadie le dice nada. Ahora resulta” José Eduardo

Eugenio Derbez ¡reacciona a la tiradera de José Eduardo y ahora no le habla!

El mismo día que el también actor defendió a su madre, la prensa abordó a Eugenio Derbez en la alfombra roja de su nueva serie ‘Y llegaron de noche’. El productor escuchó lo que su hijo había dicho ante las cámaras y entre risas dijo: “Bueno, está bien, pero lo demás se lo enseñó la mamá en su casa”.

En ese momento, lo que se creía había quedado en dimes y diretes de padre a hijo, al parecer no cayó tan bien y escaló a tal punto que Eugenio Derbez, según José Eduardo, ¡no le habla!

¿José Eduardo y Eugenio Derbez están peleados por defender a Victoria Ruffo?

La reciente polémica entre José Eduardo y su padre, Eugenio Derbez, ha mantenido en vilo al mundo del espectáculo. Tras las declaraciones cruzadas y las tensiones familiares, el conductor de ‘Miembros al aire’ ha decidido romper el silencio y habló del estado actual de su relación con el reconocido comediante.

En una entrevista con el programa ‘De primera mano’, José Eduardo reveló que, respecto a esta controversia, no ha recibido ninguna comunicación directa de su padre. A través del grupo familiar, el joven actor intentó abordar la situación con su papá, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta. También dijo que viajará pronto a Los Ángeles y espera limar asperezas, si es que su papá lo quiere ver.

“Tenemos un grupo, pero no me ha comentado nada. Me imagino que ya lo vio (lo que José Eduardo dijo a la prensa para defender a Victoria Ruffo)”, confesó.

Asimismo, José Eduardo lamentó que se hubiera malinterpretado su mensaje original pues asegura que “Un reportero dijo totalmente otra cosa. Todo lo volteó. Mínimo, si van a pasar el chisme, anótenle”. El actor espera que esta situación no se agrave y que puedan resolver sus diferencias en persona.